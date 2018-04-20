Пермская бегунья Наталья Седых — о марафоне в пустыне: «Мне нужна была встряска, и я ее получила»

Известная пермская бегунья и тренер Наталья Седых в третий раз приняла участие в марафоне по марокканской пустыне. Шестидневная экстремальная гонка по раскаленным пескам в этом году оказалась для Натальи настоящим испытанием на стойкость. Несмотря на досадный штраф, пермячка заняла четвертое место. О том, как проходил знаменитый «песчаный» марафон, Наталья Седых рассказала порталу Trial-run.ru.

— С какими мыслями вы в этом году ехали на MDS?

— Прошедший год меня метало в разные стороны: я плотно занималась решением рабочих вопросов и учебой. Ушло много времени на постановку диагноза и поиски верного лечения застарелых травм. В то же время отношения в личной жизни начали отодвигать спорт на дальний план. В какой-то момент я поняла, что загоняюсь и не совсем уверена в правильности пути. Решила, что мне поможет новое серьезное испытание. Так я зарегистрировалась на MDS. Сейчас я 100% убедилась в правильности того решения.

Наталья в третий раз вышла на старт Marathon des Sables

— После первых этапов организаторы сообщили, что вы получили штраф в один час. Почему это произошло?

— Бежала с новой моделью рюкзака. В день технической подготовки вся экипировка была дотошно проверена. Свисток интегрирован во фронтальную лямку (как обычно и бывает). Все правила гонки мне прекрасно известны, но на финише при проверке свистка не оказалось. Комментарии при всем желании найти не могу. Отвалился на дистанции? Вероятно. Не знаю как. Делаю вывод: в следующий раз — свисток в рюкзак и под молнию. Все остальное уже не важно — 60 минут штрафного времени. Такого в планах не было, но я не сникла, спокойно пошла по плану «Б» — отыгрывать штрафное время. Мне представлялось это непростой задачей, но вполне реальной.

За шесть дней Наталья пробежала 250 километров

— Как проходили следующие этапы марафона?

— Последующие два этапа мне дались бодро, я восстанавливалась оперативно. Только лишь в коленях после крутых спусков нарастало утомление. Да, я отдаю себе отчёт в том, что не тренировала достаточно спуски с рюкзаком, но и не это стало основным бичом. Равнинные участки я проходила достаточно безболезненно.

Четвертый день — длительный этап, старт в 11:00. После 27 километров пошла самая жара, но не на неё грешу. Полагаю, скорее всего, сказался упадок железа. Я побоялась потерять контроль, если буду держать такую интенсивность, и приняла решение снижать темп. В итоге спешилась, и так и не смогла завестись.

Самыми сложными для Натальи оказались последние этапы гонки

За потерянный свисток Наталье назначили 60-минутный штраф

Оставшиеся 55 километров длительного этапа преодолевала короткими перебежками, когда бежать не могла — шагала, но никогда не останавливалась. Естественно, я финишировала на ночном этапе гораздо позднее, чем планировалось. Оголодавшая и замерзшая.

На протяжении пятого этапа я боролась со слабостью своего состояния и невольно видела, как меня неспешно обходят поочерёдно пять женщин. Темп был ничтожный, однако даже его поддержать я не могла. До финиша оставалось ещё 20 километров, и я перла согласно своему состоянию, не отвечая на провокации и как можно быстрее проходя чек-пойнты.

Бежать по пустыне приходилось при температуре свыше +30 градусов

— Как вы оцениваете свое выступление в марафоне в этом году?

— Как ни странно, грусти никакой я не испытываю. Мне нужна была встряска, и я ее получила сполна. Именно она меня выведет на новый виток развития. Выводы по всей поездке — с MDS моя история, кажется, только начинается… Выводы по конкретной гонке — с годами тело становится все больше подвержено травматизму. Спорт — игра. А MDS — это вообще, как выразился один из участников нашей команды Алексей Бабошин, «бессмысленная жестокость». На пути к вершинам с толку сбивать будут разные факторы, даже самые неожиданные (подлый свисток!), но надо уметь их оставлять в прошлом, брать опыт и продолжать двигаться дальше и выше. Пока ты не сдался — ты в игре.

Наталья считает, что ультрамарафон удался

Ранее Наталья Седых рассказала 59.ru о работе, участии в ультрамарафонах и забегах на небоскребы.