Вячеславу Фетисову покорилась новая вершина, сегодня — биографическая

Вячеслав Фетисов не просто очень титулованный, он в какой-то степени уникальный хоккеист. Говорили, что Вячеслав мог стать чемпионом мира даже по катанию спиной вперед, столь много у него талантов. Хороший бросок, внушительные габариты — и одновременно пластичен и разворотлив. Забросил 153 шайбы в чемпионатах страны (рекорд среди игроков обороны). Бессменный лидер тихоновского ЦСКА.

А в чем еще сильные стороны Фетисова-игрока? Вот что говорит экс-тренер сборной России, побеждавший с ней на чемпионатах мира, двукратный олимпийский чемпион как раз в эпоху Фетисова Вячеслав Быков

Вячеслав Быков экс-тренер сборной России по хоккею «За последние годы о Фетисове сняли четыре фильма, от Алексея Пиманова (Первый канал) до крупнейшего в мире спортивного вещателя ESPN. Концентрированный набор фактов и событий впечатляет, да и сам юбиляр теряется: что именно из массы знаковых дат выбрать в качестве главного, ведь их десятки, от первого нормального жилья на Коровинском шоссе, где сразу обустроили хоккейную коробку, до трагедии 1997 года на Вудворд-авеню, когда разбились несколько русских обладателей Кубка Стэнли в составе Red Wings , в том числе и Фетисов. Может, вспомнить первую „золотую“ Олимпиаду в Сараево или же конец 80-х, когда Вячеслав взбунтовался против государства, когда его (по собственному выражению) хотели, как раба, продать в Америку. НХЛ предложила защитнику сборной нормальный контракт, однако „Совинтерспорт“ решил „пропустить“ договор хоккеиста через себя».

Юбиляр всегда был прямым человеком, не подстраивающимся под систему: тридцать лет назад боролся за возможность нормальной жизни и игры для ведущих мастеров, сейчас критикует КХЛ, которая превратилась в междусобойчик клубов-миллиардеров. Вот как больную для себя тему — состояние российской лиги — комментирует сам Вячеслав Александрович:

Вячеслав Фетисов советский и российский хоккеист «Это хуже, чем в Советском Союзе: там хоть прислушивались и понимали, что если есть какие-то позиции — обоснованные и правдивые, то, конечно, можно задуматься об этом. Да, надо быть садомазохистом, чтобы идти наперекор, но я не могу говорить о черно-белом, когда вижу, что цвета другие, тем более что если о чем-то говорю, то разбираюсь в этом, потому что мы теряем время, а в спорте это очень важно. Если ты не подхватил тенденции мировые, не понимаешь, как изнутри работает механизм, организм этот непростой, то ты никогда не будешь конкурентноспособным. КХЛ за столько лет видоизменилась. Какие-то странные люди появляются в правлении. Они и близко не понимают, как работает лучшая мировая хоккейная система».

Не уважать в этом человеке прямоту и профессионализм невозможно. То, что такой мастер, знающий о хоккее все, игравший, тренировавший и побеждавший за океаном, не тренирует в России — страшный ляп нашего спортивного начальства. То, что он не востребован еще и как менеджер, специалист ультракласса по организации спорта — преступление.

Здоровья у Вячеслава, на взгляд со стороны, немерено, но ведь уже 60 — не 30! Зачем разбрасываться возможностью использовать такой козырь на благо страны?