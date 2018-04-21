Генеральный директор «Уфы» оценил отставку Будогосского

"Мы видим определенные пробелы и будем обсуждать их с коллегами. Но я бы хотел отметить и другой момент — было очень много судейских ошибок. Практически в каждом туре случались прецеденты.

По самим перестановкам у меня пока нет комментариев, но то, что судейских скандалов в этом сезоне было много, — факт", — заявил Газизов.

"Уфа" находится на седьмой строчке, имея в своем активе 35 очков. В 27-м туре команда из столицы Башкирии встретится с московским «Локомотивом».

Поединок пройдет на стадионе столичного клуба 22 апреля. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.