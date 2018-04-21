Генеральный директор «Уфы» оценил отставку Будогосского 

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил последние кадровые решения в РФПЛ. Слова функционера приводит "Известия".
"Мы видим определенные пробелы и будем обсуждать их с коллегами. Но я бы хотел отметить и другой момент — было очень много судейских ошибок. Практически в каждом туре случались прецеденты.
Совсем недавно у нас произошли определенные перемены (в начале недели ушел в отставку глава судейского корпуса РФС Андрей Будогосский, исполняющим обязанности был назначен Александр Егоров. — "Газета.Ru") — посмотрим, к чему они приведут. Но судейство у нас, очевидно, чуть-чуть «скрипит»…
По самим перестановкам у меня пока нет комментариев, но то, что судейских скандалов в этом сезоне было много, — факт", — заявил Газизов.
"Уфа" находится на седьмой строчке, имея в своем активе 35 очков. В 27-м туре команда из столицы Башкирии встретится с московским «Локомотивом».
Поединок пройдет на стадионе столичного клуба 22 апреля. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.