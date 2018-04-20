Россия может разрешить водку в бесплатных поездах для болельщиков ЧМ

Москва — Представьте себе праздничную атмосферу Чемпионата мира. Добавьте сюда бесплатный железнодорожный транспорт, соединяющий города, в которых будут проходить матчи — соблазнительный способ сэкономить деньги, если, конечно, вам не нужно одновременно экономить время. Учитывая, что поездка может длиться более 24 часов, а всего на Кубке 11 принимающих городов, у болельщиков возникает естественный вопрос: как провести время в пути. Тех, кто не прочь «пропустить стаканчик-другой», порадует известие, озвученное в минувший понедельник российским правительством : в вагонах-ресторанах поездов с логотипом FREE RIDE будет разрешена продажа алкогольных напитков. И не исключено, что в меню войдет традиционная водка.

Согласно действующему в России законодательству, потребление алкогольных напитков в общественном транспорте любого типа, включая поезда, запрещено. Исключения составляют вагоны-рестораны, где можно купить напитки с содержанием алкоголя до 16,5%, такие как пиво и вино. По данным сайта tutu.ru, на котором собрана полезная информация о маршрутах и правилах функционирования железнодорожного транспорта, тех, кого поймают за распитием спиртного, ждет штраф в размере 700 рублей. Правда, эта сумма пугает лишь до тех пор, пока не переведешь ее в реалы (40 реалов). Однако всегда есть риск получить приглашение покинуть поезд в середине путешествия. Кроме того, некоторые пассажиры жалуются, что во многих поездах нет вагонов-ресторанов — и даже те, где эта услуга предоставляется, не продают алкоголь.

Кирилл Поляков , генеральный директор АНО «Транспортная дирекция 2018» — правительственной организации, отвечающей за транспортное обслуживание болельщиков во время Чемпионата мира — подтвердил в понедельник, что в бесплатных поездах, доступных для болельщиков и журналистов, будут вагоны-рестораны. А в них, соответственно, будут продавать пиво и вино. Но и это еще не все: по словам директора, многие из операторов этих поездов уже попросили разрешения на продажу более крепких напитков, например, водки. Этот список уже был направлен в Федеральную пассажирскую компанию , дочернюю компанию ОАО «РЖД» , отвечающую за железнодорожный транспорт страны. Теперь остается ждать.

«К сожалению, я не могу сказать точно, когда мы получим ответ на эти предложения. Мы уже отправили документы и в настоящий момент ждем решения. В любом случае более слабые алкогольные напитки, такие как пиво и вино, продаваться будут. Открытым остается вопрос о крепких напитках», — успокоил публику Поляков, подчеркнув, что он также попросил включить специальные меню для категорий людей с какими бы то ни было ограничениями в питании, например, мусульман, которые по религиозным соображениям не употребляют в пищу свинину.

В 2013 году российское законодательство было дополнено Законом 108-ФЗ, в котором предусматриваются особые условия для проведения Чемпионата мира. Одним из внесенных изменений стало разрешение на рекламу и продажу алкогольных напитков на аренах и прочих местах, имеющих отношение к турниру. В обычных условиях в России запрещено употребление алкоголя на футбольных стадионах, а также вблизи школ, правительственных зданий и больниц — на практике это ограничение распространяется почти на все публичные места, где есть некоторый полицейский надзор.

В прошлом месяце в интервью журналу «Эпока» (Epoca) заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников с сожалением отметил, что изменения в российском законодательстве сделали употребление алкоголя боле доступным. Поскольку среди европейских стран в России наблюдается один из самых высоких уровней смертности от алкоголя, в последние годы правительство активно внедряет политику сокращения потребления спиртного: начиная с просветительских кампаний и заканчивая повышением цен, а в некоторых городах введен запрет на продажу спиртных напитков в ночное время. На вопрос о том, может ли атмосфера, царящая в преддверии Чемпионата мира, способствовать дальнейшим послаблениям в политике, Костенников улыбнулся:

«Посмотрим [смеется]… Мы ожидаем лишь незначительных изменений, вводимых на основании точечных законов, — сказал заместитель министр здравоохранения, который отстаивает более жесткий контроль над продажами алкогольных напитков. — Существует законопроект, в соответствии с которым запрещено нахождение алкогольной продукции в одном отделе с другими продуктами в супермаркете. На данный момент это разделение является желательным, но необязательным. Возможно, что в будущем доступность спиртных напитков постепенно сократится».

Что касается «Транспортной дирекции 2018», то она всячески старается продемонстрировать, что в поездах ЧМ будет минимум запретов. Для болельщиков, которые приобрели билеты на матчи и имеют Паспорт болельщика (своего рода регистрационная карточка, также необходимая для въезда в страну и прохода на стадионы), а также забронировали билеты на сайте tickets. transport2018.com, будет выделено более 700 дополнительных железнодорожных составов, которые будут осуществлять перевозки между принимающими чемпионат городами.

«Болельщики — такие же люди, как и все остальные. Да, они купили билеты на Чемпионат мира, но ничто человеческое им не чуждо», — сказал Поляков.