Уполномоченным по правам человека в Красноярском крае вновь стал Марк Денисов

Законодательное собрание по Красноярскому краю утвердило уполномоченным по правам человека Марка Денисова. Эту должность Денисов занимает с 2008 года. Таким образом, это будет его третий срок работы в качестве омбудсмена. Как отмечают dela.ru , по федеральному законодательству эту должность можно занимать только два срока подряд, и краевым депутатам пришлось менять региональное законодательство, чтобы вновь утвердить Денисова.

При этом очередное назначение Денисова было одобрено федеральным уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

На сессии ЗС Марк Денисов принял присягу, пообещав «защищать права, законные интересы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь законодательством и голосом совести».