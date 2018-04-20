Комсомольская «Смена» будет доигрывать в Хабаровске

Новые меры безопасности, введенные в России на стадионах во время спортивных мероприятий привели к тому, что футболисты комсомольской «Смены» оставшиеся домашние сезона-2017/18 вынуждены играть за чертой города. Под вопросом также проведение краевых и региональных соревнований, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— На сегодня ни один из спортивных объектов города не соответствует «Правилам обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» и другим нормативным документам, — рассказал начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Комсомольска-на-Амуре Игорь Калашников . — Для проведения соревнований по командным видам спорта и единоборствам необходимо выполнить целый ряд пунктов. Среди них — наличие помещений для работы организаторов (с этим у нас всё в порядке), ячейки для хранения предметов, запрещенных для проноса на спортивные сооружения. Таковые в городе есть только в «Орлане» и на «Авангарде».

Кроме того, требуются система видеонаблюдения, оборудованные парковочные места для автомобилей, в том числе и для специальной техники, лицензированные медицинские пункты, зоны контроля входящих граждан и транспортных средств, оборудованные специальными техническими средствами, местами работы охранников и турникетами и так далее.

— Мы написали обращения с просьбой о помощи в краевую думу, губернатору Хабаровского края, министру по развитию Дальнего Востока и министру спорта, — продолжает Игорь Калашников. — Надеемся, что наши обращения найдут отклик и удастся устранить все неполадки.

Понятно, что сразу привести в соответствие все спортивные сооружения города не получится. Поэтому футболисты «Смены» три оставшихся домашних матча сезона-2017/18 планирует проводить в Хабаровске. Соответствующие письма уже направлены в Профессиональную футбольную лигу и руководству клубов зоны «Восток».