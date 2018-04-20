На Сахалине планируют построить международный центр настольного тенниса 

Минвостокразвития совместно с Федерацией настольного тенниса России разрабатывают проект создания международного центра настольного тенниса в Южно-Сахалинске.
«Запуск таких инициатив способствует развитию спорта и привлекает все большее количество людей к занятиям физической культурой», — отметил замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев.
При создании центра будут использованы лучшие мировые методики подготовки спортсменов, сообщает ИА SakhalinMedia. Особое внимание будет уделено опыту стран АТР — лидеров в этом виде спорта.
Ранее о возможности строительства центра настольного тенниса на Сахалине заявлял глава Минвостокразвития Александр Галушка. В конце марта во время своего визита в Пхеньян он обсуждал возможность привлечения специалистов из КНДР к обучению российских спортсменов.
Министр спорта Северной Кореи Ким Ир Гук поддержал идею создания такого центра. Он заверил, что корейская сторона готова оказать содействие в подготовке спортсменов, в частности — направить тренеров, и принять у себя российских тренеров и спортсменов для обмена опытом.