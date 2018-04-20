На Сахалине планируют построить международный центр настольного тенниса

Минвостокразвития совместно с Федерацией настольного тенниса России разрабатывают проект создания международного центра настольного тенниса в Южно-Сахалинске.

«Запуск таких инициатив способствует развитию спорта и привлекает все большее количество людей к занятиям физической культурой», — отметил замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев

При создании центра будут использованы лучшие мировые методики подготовки спортсменов, сообщает ИА SakhalinMedia. Особое внимание будет уделено опыту стран АТР — лидеров в этом виде спорта.

Ранее о возможности строительства центра настольного тенниса на Сахалине заявлял глава Минвостокразвития Александр Галушка . В конце марта во время своего визита в Пхеньян он обсуждал возможность привлечения специалистов из КНДР к обучению российских спортсменов.

Министр спорта Северной Кореи Ким Ир Гук поддержал идею создания такого центра. Он заверил, что корейская сторона готова оказать содействие в подготовке спортсменов, в частности — направить тренеров, и принять у себя российских тренеров и спортсменов для обмена опытом.