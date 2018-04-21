Более 250 журналистов приняли участие в форуме «Информационный мир Югры» в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Более 250 журналистов из регионов Уральского федерального округа приняли участие в форуме «Информационный мир Югры», который открылся в Ханты-Мансийске и продлится два дня. Об этом сообщили в субботу в официальном штабе правительства региона.

"Более 250 журналистов, блогеров и пресс-секретарей со всей Югры и Уральского федерального округа обсудят развитие информационного пространства Югры. В течение двух дней пройдут мотивационные лекции от ведущих медиатренеров из Москвы, Томска, Красноярска. Тема форума — «Говорим про настоящее», — говорится в сообщении.

В первый день форума журналисты, представители медиа-ресурсов региона, блогеры примут участие в серии мотивационных лекций, посвященных общественно значимому контенту, сохранению и преумножению аудитории, информационным войнам и многим другим аспектам деятельности. Их ведущими станут главный редактор издания «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин, старший преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций Высшей школы печати и медиаиндустрии Наталья Прыгина, генеральный директор и основатель компании «Social Lab» Наталия Тылевич, обозреватель журнала «Эксперт-Сибирь» Наталья Кобец, медиаэксперт Сергей Колотовкин

Также состоятся церемонии подведения итогов и награждения профессиональных конкурсов «Журналист года» и «Мир нашему дому». Утром второго дня участники форума смогут совершить журналистскую зарядку, которая будет состоять из пробежки, скандинавской ходьбы, йоги. Кроме того, представителей медиасферы ждет ряд стратегических сессий и мастер-классов. В завершение форума состоится расширенное заседание совета главных редакторов автономного округа.

По данным департамента общественных и внешних связей региона, в рамках открытия форума глава региона Наталья Комарова вручила заслуженные награды лучшим представителям СМИ автономного округа. Так, из рук губернатора высшую награду главного окружного конкурса «Журналист года — 2017» получила выпускающий редактор телерадиокомпании «СургутИнформТВ» Мария Лебига. Победителем специальной номинации «Легенда журналистики — 2017» стала главный редактор газеты «Местное время» Тамара Козлова

Также губернатор Югры во время церемонии открытия заявила, что в 2018 году планируется издать три важных документа — концепции информационной политики в сфере средств массовой коммуникации, открытости органов государственной власти и местного самоуправления, территориальном маркетинге и брендинге. Комарова пригласила представителей масс-медиа к обсуждению документов на открытых площадках.