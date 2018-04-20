В РФС пообещали помочь победителю Кубка России с лицензией от УЕФА

«Команде предстоит пройти процедуру лицензирования на предмет участия в соревнованиях, речь о финансовых, инфраструктурных и прочих требованиях.

Надо дождаться 9 мая, потом уже будем собирать бумаги и представлять их в УЕФА, то есть будет вырисовываться ситуация, ее поймут люди победившей команды, спонсоры, учредители, но, думаю, организационно уже вчера те люди, которые работают в этих клубах, задумались о многих параметрах, в том числе о финансах и инфраструктуре.

Понятно, кто-то один отпадет, а там уже мы будем досконально смотреть и помогать этому клубу, который будет проходить, чтобы удержать планку требований к участникам еврокубков, которую запрашивает УЕФА.

Главное, что это российский клуб, и после 9 мая все де-юре оформится, будет конкретика», — цитирует Куликова ТАСС

В финальном матче Кубка России сыграют «Тосно» и курский «Авангард».