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В РФС пообещали помочь победителю Кубка России с лицензией от УЕФА
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В РФС пообещали помочь победителю Кубка России с лицензией от УЕФА 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что организация поможет победителю Кубка России в процессе лицензирования от УЕФА.
«Команде предстоит пройти процедуру лицензирования на предмет участия в соревнованиях, речь о финансовых, инфраструктурных и прочих требованиях.
Надо дождаться 9 мая, потом уже будем собирать бумаги и представлять их в УЕФА, то есть будет вырисовываться ситуация, ее поймут люди победившей команды, спонсоры, учредители, но, думаю, организационно уже вчера те люди, которые работают в этих клубах, задумались о многих параметрах, в том числе о финансах и инфраструктуре.
Понятно, кто-то один отпадет, а там уже мы будем досконально смотреть и помогать этому клубу, который будет проходить, чтобы удержать планку требований к участникам еврокубков, которую запрашивает УЕФА.
Главное, что это российский клуб, и после 9 мая все де-юре оформится, будет конкретика», — цитирует Куликова ТАСС.
В финальном матче Кубка России сыграют «Тосно» и курский «Авангард».
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