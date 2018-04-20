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Юные самбисты Теплого Стана борются за звание сильнейшего
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Юные самбисты Теплого Стана борются за звание сильнейшего 

Наш Теплый стан 59 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
В городе Смоленск стартовал Всероссийский турнир по самбо «Первенство ЦС ОГО ВФСО „Юность России“.
Соревнования проходят среди юношей и девушек 2002-2003 гг. рождения и являются отбором на первый Чемпионат мира по самбо среди школьников.
»В первый день турнира», — сообщается на сайте центра спорта и образования «Самбо-70» — «наши воспитанники завоевали 5 медалей. 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы».
Победителями и призерами в различных весовых категориях стали: Сапрыкин Владислав, Жуков Юрий, Фунтиков Александр, Бельчиков Никита и Лобанов Максим.
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