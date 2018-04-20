Соревнования и книжный бум. Куда сходить в Новосибирске 21-22 апреля

Корреспондент «АиФ-Новосибирск» сделал подборку увлекательных мероприятий, которые пройдут в мегаполисе в грядущие выходные, 21-22 апреля. В программе есть все — от спортивных состязаний до книжных фестивалей.

Открытый Кубок города Новосибирска по кикбоксингу

В соревнованиях примут участие спортсмены Новосибирской и Томской области и Алтайского края. Заявки подали уже 200 человек.

Интересно, что в рамках одного турнира у зрителей будет возможность посмотреть на выступления спортсменов почти во всех дисциплинах вида спорта: в лайт-контакте и поинтфайтинге, в фулл-контакте и фулл-контакте с лоу-киком, в К1. Весовые категории: от 28 кг до 94+.

На соревнования приглашены почётные гости: руководитель федерального проекта «Детский спорт» по Новосибирской области Александр Борматов, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по боксу, двукратная чемпионка мира по тайскому боксу и девятикратная чемпионка мира по кикбоксингу, основатель центра единоборств «Файд» Олеся Гладкова, мастер спорта России международного класса, двукратный чемпион мира и Европы среди профессионалов Дмитрий Антоненко и мастер спорта России международного класса, четырехкратный чемпион мира среди профессионалов Олег Лавроненко.

Программа:

21 апреля

12.00 — предварительные поединки;

14.00 — торжественное открытие соревнований;

14.30–20.00 — предварительные поединки;

22 апреля

12.00–18.00 — финальные поединки, награждение и закрытие соревнований.

Турнир организован федерацией кикбоксинга Новосибирской области при поддержке управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

Время: 21 и 22 апреля

Адрес: спортивный комплекс «Электрон», ул. Учительская, 42а Первенство Новосибирской области по фигурному катанию на роликовых коньках

Это первые официальные соревнования в нашей области по роллер спорту в дисциплине фигурное катание.

В соревнованиях примут участие более 30 спортсменов из Новосибирска, Чика, Бердска в возрасте от 4 до 19 лет.

На церемонию открытия приглашены почетные гости: начальник департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов , начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский, помощник члена Совета Федерации , соучредитель некоммерческого партнерства «Человек» Александр Борматов.

Программа:

10.30 — торжественное открытие, приветственное слово официальных гостей;

10.45 — соревнования. Начинающие «Ступени»;

12.00 — соревнования. Юношеские разряды;

13.00 — соревнования. Спортивные разряды;

13.45 — церемония награждения.

Справка:

Фигурное катание на роликовых коньках — это аналог фигурного катания на ледовых коньках. Фигурное катание делится на одиночное среди мужчин и женщин, парное спортивное катание и танцы. Фигуристы на роликах изучают различные прыжки, шаги, вращения, спирали, составляют соревновательные программы под музыку, где оценивается техника выполнения элементов, скорость, сложность, музыкальность и артистизм.

Роликовые коньки для фигурного катания имеют специальный стопор в передней части рамы, необходимый для выполнения вращений, дорожек шагов и прыжков, а колёса расположены по дуге, аналогичной форме лезвия для ледовых фигурных коньков. Фигурное катание на роликовых коньках активно развивается в России с начала 90-х и является популярным видом спорта как у взрослых, так и у детей. По этой дисциплине проводятся чемпионаты и первенства России, Европы и мира. С 2018 года в России стало возможным получение официальных разрядов и званий.

Вход — свободный.

Время: 22 апреля

Адрес: спортивно-оздоровительном комплексе «Темп», ул. Красина, 74/1 Концерт камерной вокальной музыки «Солнцем комнату наполнило». 12+

Шедевры вокальной музыки М. Ипполитова-Иванова, Н. Римского-Корсакова, С. Прокофьева, Ф. Листа, Г. Форе и других классиков прозвучат в исполнении Дарьи Зориной (сопрано) и участников вокальной студии НАМТ «Глобус». Партия фортепиано — Владислава Максимова

Время: 22 апреля, 17.00 Адрес: Городской центр изобразительных искусств, ул. Свердлова, 13.

Фестиваль «Другие книги»

Книжный магазин «Перемен» проведет в Новосибирске Второй фестиваль новой детской и подростковой литературы. Главная тема фестиваля в этом году — книга как способ познания мира. «Мы будем говорить о том, как сказки и приключения помогают понять окружающий мир во всех его проявлениях, в науке и в искусстве, город и страну».

В программе фестиваля — встречи с писателями, переводчиками, иллюстраторами, литературными критиками, научные мастерские и воркшопы для детей, спектакли по книгам современных авторов, выставки книжных иллюстраций, издательская книжная ярмарка.

Время: 21-22 апреля

Адрес: книжный магазин «Перемен», ул. Орджоникидзе, 43 БИБЛИОНОЧЬ в ГПНТБ СО РАН

По традиции в этот день в окнах библиотеки допоздна не погаснет свет. Тишина коридоров заполнится музыкой, магией и театром. Как и в прошлом году, вас ждет насыщенная программа.

Экскурсии: 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 2 ЭТАЖ, ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, СЦЕНА

17:00 «Волшебные мелодии». Приветственный концерт от Школы искусств №17. 17:30 «Студия Ералаш». Мастер-класс по актерскому мастерству для детей и родителей. Рассказ о том, как сегодня снимается Ералаш. 18:00 «Загадки с Тёмным Дворецким». Спектакль Театральной студии «Imperium Theater» Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома». 18:30 «EVOLUTIO» (лат. «Развёртывание»). Открытие выставки творческих работ в стиле архитектурного скетчинга и макета. Экспонатами выставки стали поисковые зарисовки, черновики, макеты, фотографии. 19:00 «Волшебство танца». Бал Школы светского танца «Отражение». 20:00 «Кукольный концерт». Попурри из лучших спектаклей Новосибирского театра кукол. 20:30 «Магические звуки». Выступление «Молодежного оркестра». 21:00 Розыгрыш призов для читателей библиотеки. 21:30 «Тесла Шоу». Театр науки покажет эксперименты с электричеством и расскажет об альтернативной энергетике.

2 ЭТАЖ, ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, ПЛОЩАДКИ

17:15 Мастер-класс по каллиграфии. Каллиграфия — искусство правильного и красивого письма. А сколько иероглифов в японском языке? Только ли иероглифами пишут японцы? На эти и другие вопросы вы узнаете ответы в ходе мастер-класса. В заключение каждый участник сможет самостоятельно написать иероглиф кистью и тушью для письма и узнает, как пишется его имя по-японски. 18:00 Мини-урок по немецкому языку. На своем первом уроке немецкого языка Вы попробуете немецкий «на вкус»: через интерактивные игровые задания выучите первые 10 немецких слов, потренируете их в мини-диалогах, прочувствуете на себе пресловутую «коммуникативную методику», с которой работает Гёте-Институт во всем мире. 18:40 Мини-урок по ивриту. В рамках открытого урока иврита гости смогут познакомиться с презентацией, рассказывающей об истории алфавита, о первых буквах в истории человечества, о развитии письменности и формировании алфавита языка иврит. Собравшиеся смогут попрактиковаться и попробовать свои силы в написании первых букв на иврите. 19:15 Мини-урок по корейскому языку. На экспресс-уроке корейского языка вы познакомитесь с историей и особенностями системы корейской письменности, опробуете на практике базовые принципы чтения и выучите несколько жизненно необходимых выражений.

3 ЭТАЖ, СТУДИЯ 312 17:30 «Сто лет тому вперед: Серебряный век в Сибири». Студия 312 при участии Саши Зайцевой.

3 ЭТАЖ, ЗАЛ №1 17:00 — 22:00 Показ микрофиш через «Микрофот». Показ микрофильма через «Пентакту». 17:00 — 20:00 «Театральный крокодил». Игра. 18:30 «Громкие чтения:» литературные произведения читает Анастасия Лапухина. 20:00 — 21:30 Кинопоказ фильма Валерия Тодоровского — «Большой».

3 ЭТАЖ, ЗАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

17:00 — 19:00 Чтения авторских стихотворений Сюзанны Закарян. Читает автор 19:30 — 20:30 Музыкальный час с Александром Ермолаевым (игра на гитаре) 17:00 — 22:00 «Литературные загадки». Викторина. 17:00 — 22:00 «Библиосушка». 20:30 «Громкие чтения: стихи великих поэтов.» Читает Дарья Никоненко.

4 ЭТАЖ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 17:00 «Первый театр». Читка пьесы Майкла Фрейна «Копенгаген». Персонажи: Нильс Бор — один из создателей современной физики и Вернер Гейзенберг — создатель квантовой механики, лауреаты Нобелевской премии по физике (1922 и 1932). 18:00 «Стиляги». Спектакль от Театра Физического Эксперимента НГТУ. Зрителей ждут горение нити накала в жидком азоте, звуковой резонанс, поющие трубы Хиггенса и Рийке, вихревое пламя, магнитоэлектрическая машина. 19:00 «Магия тишины». В мире существует много малоизвестных, но при этом очень интересных и необычных языков. Один из них — Русский Жестовый Язык. 20:00 «Бит-бокс». Мастер-класс Влада Боровкова. Каверы популярных песен создаются прямо перед вами только с помощью рта.

4 ЭТАЖ, ЗАЛ №2 19:00 «Хакасия: фольклор, традиции, природа». Музыкально-поэтическая встреча. Живое эпическое слово прозвучит на фоне самобытных звуков хомыса и величественных пейзажей. Героиня вечера Альбина Васильевна Курбижекова — председатель Правления Союза писателей Хакасии, член Союза писателей России, прозаик, фольклорист, переводчик. Хомыс — Марина Султрекова, учащаяся Новосибирской консерватории, лауреат международных конкурсов. 17:00 — 22:00 «Угадай литературного героя» Игра-загадка 20:30 «Кинопоказ»

5 ЭТАЖ, ЗАЛ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

16:00 Мастер-класс Ильгиза Валинурова — известного хедхантера и автора бестселлеров по рекрутингу. Презентация новой книги «Дао карьеры. 111 карьерных вопросов» и советы от HR-гуру о том, как построить свою карьеру и добиться максимальных высот. 17:00 «Экстремальный тайм-менеджмент». Мастер-класс Алексея Шулакова. Стандартный тайм-менеджмент не работает! Главное правило успешного человека — это экстремальный тайм-менеджмент. Вы узнаете, как правильно строить планы, и как их выполнять.

Выставки художественные

3 этаж «Русь богатырская». Музей Н. К. Рериха 4 этаж «Плато Укок — жемчужина Алтая» 4 этаж «Быть изобразитель красоты твоей, Хан-Алтай». Алтай в работах Г. И. Чорос-Гуркина 4 этаж « Агафья Лыкова . Будни» 5 этаж «Алтай. Природа. Староверы». Фотограф и поэт Александр Холмогоров 5 этаж Выставка фотографий Филиппа Граса «Красный Париж. Май, 1968»

Выставки книжные

Зал художественной литературы Занимательные науки для юных гениев Театр. Время. Жизнь Читальный зал №3 По страницам легенд, тайн и мистификаций Холл, 4 этаж Театр — душа, история, искусство Музей книги Библиотека Колывано-Воскресенских горных заводов — центр научно-технической мысли в Сибири XVIII — начала XIX в. Зал патентной информации №7 Оборудование театров, цирков и устройства для демонстрации фокусов Тайм-менеджмент от А до Я Зал периодики №8 Магия искусства «Толстые» литературные журналы — знак качества и пропуск в большую литературу «Большие книги». Выставка нестандартных изданий из фонда ГПНТБ Читальный зал №9 Мистические места планеты Зал справочно-библиографической литературы №10 Сокровища фонда СБО ЭКСПОЗИЦИЯ, 2 ЭТАЖ

Открытый чемпионат Новосибирска по созданию машин Голдберга среди студентов и школьников. Машина Голдберга — конструкция, составленная из простых материалов выстроенных и соединенных так, чтобы с помощью сложной цепочки действий выполнить простую задачу. Представительство Исторического парка «Россия — моя история» Фотозона от DESIGN ATELIER Мастер-класс от Школы светского танца «Отражение» + Фотозона Стенд издательства «Комсомольская правда» МК от Российско-немецкого дома (скорочтение, чтение стихов, сонетов Шекспира; вальс) + Фотозона Музей «Вот это да!» Экспозиция «Магия пяти чувств» Мастер-класс по реставрации книг. Реставраторы ГПНТБ СО РАН научат лечить книги, расскажут о том, как реставрировать книги, помогут отремонтировать вашу любимую книгу. Квартира 50 (Кафетерий) Студия «Ералаш». Кастинг. Книжная распродажа. «Знакомство с куклой» У посетителей выставки будет возможность самим поработать куклами из Кукольного театра.. Эко-ярмарка. Мастер-классы и экоквест. «Магия воды» от Дельфинария центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» и другие участники.

Вход свободный. Все бесплатно!

Время: 21 апреля, 17:00 — 22:00 Адрес: ГПНТБ, ул. Восход, 15 Творческая встреча с писателем и публицистом Захаром Прилепиным

РЕН ТВ. Захар Прилепин — писатель, актёр, музыкант. Шеф-редактор сайта «Свободная пресса». Секретарь Союза писателей России. Ведущий авторских программ «Уроки русского» и «Соль» на телеканалах НТВ

Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах ближнего зарубежья. В ряде разножанровых творческих проектов выступал в качестве продюсера, главного редактора, телеведущего, исполнителя и актёра.

Лауреат многочисленных премий в области литературы.

Время: 21 апреля

Адрес: МВК Новосибирск Экспоцентр, ул. Станционная, 104 Фильмы

Фильм «Тренер»

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Страна: Россия

Режиссер: Данила Козловский

Жанр: драма, спорт

Где посмотреть: развлекательный центр «Кино Сити», Победа, Горизонт, Кронверк Синема, Синема Парк, Формула Кино Аура.