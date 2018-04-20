Танцующий на граблях

Иногда (на самом деле — часто) кажется, что Эдриен Броунер в прошлой жизни был политиком. А если нет, то обязательно станет им в следующей. Потому что нужно обладать настоящим талантом, чтобы из раза в раз, а потом по новой и опять по кругу раздавать обещания, которым верят окружающие, но в промежуточном итоге не подтверждать слова делом.

Впрочем, потому и верят, что талант. Не ораторский, нет. Тут как раз всё плохо, словарный запас ограничен заученными фразами, а фантазия с выдумкой совершили парное самосожжение через повешение в газовой камере ещё в зародыше.

Броунер — талант от бокса. К несчастью и превеликому сожалению, высшие силы, родители или радиоактивные испытания недалеко от жилища наделили проблемного Андрея из Цинциннати выдающимся базисом, которому позавидует огромное число коллег по роду деятельности, вынужденных пробиваться к вожделенным высотам исключительным трудом и перманентным самопожертвованием.

Именно задатки, направленные однажды в боксёрское русло, позволили Броунеру к 28-ми годам побывать чемпионом мира аж в четырёх категориях. Тем не менее, по состоянию на сейчас он известен отнюдь не как успешный мастер своего дела, а бестолковый разбазариватель недюжинных способностей. Ну и заодно буйный кореш Флойда Мэйуэзера-младшего.

Эдриен с самого начала карьеры позиционировал себя не иначе, как «второй Флойд». Однако так и не сподобился выбиться за рамки «мини-бро», который во всём хочет походить на образец для подражания, и даже верит, что ему это удаётся. Но на самом деле вызывает то ехидную улыбку, то откровенное раздражение. В зависимости от того, в какой плоскости обезъянничает.

Вернее, вызывал поначалу. Сейчас уже нет. К отвратному привыкаешь точно так же, как и к хорошему, просто нехотя и сопротивляясь.

Беда Броунера в том, что он не понимает и уже никогда не поймёт: даже если он превратится в зеркало и будет неотрывно преследовать Мэйуэзера по пятам, то всё равно не сможет стать его отражением. Потому что Флойд умён и играет. А Эдриен глуп и на самом деле такой, каким его видит общество.

И всё же это не отменяет того, что в ринге Броунер бывает чертовски хорош. В последние годы реже, чем прежде, но блеск ещё не сошёл на нет окончательно. Можно только догадываться, каких высот он бы добился в спорте, будь голова на месте, а любовь к тусовкам не перевешивала тягу к пахоте в зале.

Неизменны у Эдриена только две позиции: проблемы с законом и обещания после очередной осечки, будь то ринг или правовое поле, что это было в последний раз, потому как настал тот самый переломный в жизни момент, после которого он наконец-то расставил приоритеты в правильном порядке, и отныне всё будет по-другому — так, как и должно быть. То есть никаких плохих привычек и нехороших излишков, а только «дедикейшн» и прочий «хард ворк».

Точно так минорный работяга, бурно встретив очередной вечер пятницы, на следующее утро божится неделей позже не брать в рот ни капли горячительного. Но вот проходит та самая судьбоносная неделя, приходит время «Ч», и он демонстративно устраивает провал в памяти, открещиваясь от клятвенных обещаний перед соблазном очутиться в объятиях своего наилепшего другана, которого в простонародье именуют зелёным змием.

«Горбатого могила исправит», — говорят о таких. Жизнь их не учит, а удары граблями по лбу вместо инстинкта самосохранения обостряют желание ещё раз пройти этой же дорожкой и проверить, не притупился ли у грабель черенок. Чтобы что-то изменилось в корне и щёлкнуло там, где должно щёлкнуть, нужна шоковая терапия. Хотя и она не всегда является панацеей от самобичевания.

В феврале уже нынешнего, 2018 года, стало известно, что Броунер оказался за решёткой по обвинению в сексуальных домогательствах. Вскоре за него внесли залог, и он вышел на свободу. И до, и, особенно, после этого Эдриен, конечно же, уверял, что изменился, собрался с мыслями и силами, так что теперь конкурентам (не в домогательствах — в боксе) несдобровать.

Было бы странно и непривычно, если бы одно не последовало за другим. И подозрительно, если бы не случилось вообще ничего. О том, что подобные Броунеру найдут грязь всегда и везде, в народе тоже давно и хорошо известно.

В общем, вроде бы всё указывает на то, что в эту субботу «Проблему» ждут неприятности, а по итогу — четвёртое поражение в профикарьере, которое ему обеспечит экс-чемпион в двух категориях Джесси Варгас . И близко не такой талантливый, но гораздо более трудолюбивый и работящий. А это для Броунера — всё равно что серпом по больному месту. Маркос Майдана и Шон Портер не дадут соврать.

Но есть одно «но», выталкивающее привычную обыденность Эдриена за рамки стандартного подхода к поединку стратегически неготовым и чрезмерно самоуверенным. После поражения от Майки Гарсии в июле прошлого года он поменял тренера, и теперь место на мостике вместо Майка Стаффорда занимает Кевин Каннингхэм, более всего известный по работе с Кори Спинксом и Девоном Александером.

Тем самым Броунер сознательно покинул зону комфорта, поскольку Стаффорд, по его собственному признанию, со временем стал для него больше другом, нежели наставником. А Каннингхэм помимо прочего известен железной дисциплиной.

По большому счёту, сейчас мы наблюдаем не что иное, как момент истины в карьере Броунера. Потому что если обуздать его патологическую расхлябанность не удастся и Кевину, то с этой задачей не справится уже никто. А значит Эдриен до последних дней в боксе будет обречён проигрывать всем, кого в теории обязан проходить на классе, но кто на практике больше хочет покинуть ринг победителем.

Не будь этой смены тренера, шансы Варгаса — хорошего и вышколенного, но не более, боксёра, были бы выше. Сейчас, пожалуй, 50 на 50. Потому что если Броунер соберёт себя в кучу и разберётся в внутренними демонами-тараканами, дела Джесси плохи. Но в том и вся проблема (для прогнозистов), а вместе с ней и интрига (для болельщиков), что предсказать, каким будет Эдриен, невозможно в принципе, — картина начнёт проясняться только после стартового гонга.

Заслуживает ли Броунер, чтобы ему поверили ещё раз?

Прогноз автора. На мой взгляд — нет, не заслуживает. Но причин не верить Каннингхэму, который говорит, что Эдриен будет в порядке, нет. Потому всё же Броунер UD 12. А там посмотрим.

В андеркарде пройдут ещё два титульных боя. В первом из них экс-чемпион второго полулёгкого Жервонта Дэвис (19-0, 18 КО), потерявший титул в августе прошлого года на весах перед проходным боем с Франсиско Фонсекой , поборется за вакантный пояс «суперчемпиона» WBA в этой же категории с аргентинцем Хесусом Куэйяром (28-2, 21 КО) — бывшим чемпионом на вес ниже.

Куэйяр был хорош в привычной обители, но предыдущий поединок, против Абнера Мареса, оголил его слабости, а именно — прямолинейность и неумение перестраиваться по ходу боя, исходя из того, что предлагает соперник. Поднимаясь выше, он точно не потеряет в характере, однако в остальном скорее убудет. Дэвис мощнее, быстрее и просто талантливее. Компания, правда, у Жервонты, та ещё. Но, кажется, покатиться по плоскости, наклоненной его закадычным старшим приятелем Броунером, он ещё не успел.

Автор: Дэвис UD 12; Евгений Пилипенко: Дэвис ТКО 6; Святослав Осипов: Дэвис «нокаутом до 8-го»

Бывший чемпион мира IBF в первом среднем весе американец Жермалл Чарло (26-0, 20 КО) получил статус официального претендента на принадлежащий Геннадию Головкину титул WBC в средней категории ещё по итогам предыдущего своего поединка против Хорхе Себастьяна Хейланда , который был остановлен в четвёртом раунде. Но, поскольку Головкин ввязался в продолжительную пыльную оперу с Канело Альваресом, а подогревать мотивацию и охлаждать пыл Жермалла как-то нужно, WBC решил устроить ему «самый финальный элиминатор» с Уго Сентено (26-1, 14 КО) — теперь с осязаемым подтверждением в виде «временного» титула.

В общем, Геннадию не отвертеться. Вот только с Альваресом закончит. И с Деревянченко, который ждёт своей очереди у IBF. И ещё, возможно, с Муратой, перед которым у GGG обязательства по линии WBA. А там, если сумеет не оступиться и не решит уйти на покой, и до унификации с Сонерсом недалеко. Короче, попал Жермалл.

И Сентено, видимо, тоже. Он немного превосходит Чарло в антропометрии, но в мощи между ними — целая пропасть. Умножим это на общее превосходство Жермалла в классе, доплюсуем богатый арсенал последнего и получим логичное решение нехитрого уравнения.

Автор: Чарло КО 4-6; Евгений Пилипенко: Чарло ТКО 6; Святослав Осипов: Чарло «нокаутом до 8-го».

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