Безопасность на ЧМ-2018 в Калининграде будет обеспечена на высшем уровне

ВИЛЬНЮС, 20 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов /. Обеспечению безопасности во время калининградской части чемпионата мира по футболу, который пройдет в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля, придается особое значение, она будет на высшем уровне. Об этом заявил в Клайпеде, где состоялась презентация для журналистов главного футбольного турнира четырехлетия, заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов

"Формируемый контингент, отвечающий за безопасность, будет в состоянии решить любую проблему по пресечению несанкционированных действий или враждебных проявлений по отношению к нашим гостям", — заверил он.

Одним из главных событий в Калининграде станет матч Англия — Бельгия. У английских фанатов не самая лучшая репутация. «Налажено взаимодействие спецслужб разных стран, обмен черными списками тех, кого не следует впускать. Это будет учитываться и станет руководством к действию», — сказал Рольбинов. Однако организаторы подстраховались дополнительно. «Для того, чтобы попасть на спортивный объект, необходимо пройти аккредитацию — получить паспорт болельщика. Человек, на которого есть негативная информация, его не получит», — пояснил он.

По словам организаторов, Октябрьский остров в Калининграде, где находится стадион для проведения игр чемпионата мира, будет «одним из самых безопасных мест в Российской Федерации». На этой территории устанавливается 360 камер наружного наблюдения.

"Мы будем искренне рады всем благожелательно настроенным гостям нашего города и области", — сказал Рольбинов.

В соседнем с Литвой Калининграде во время чемпионата мира сыграют сборные Хорватии, Нигерии, Сербии, Швейцарии, Испании, Марокко, Англии и Бельгии. Болельщики на эти игры могут в том числе проехать через Литву автомобильным или железнодорожным транзитом либо остановиться в Литве и ездить на матчи в расположенный неподалеку Калининград.