Стало известно имя победителя шоу «Голос. Дети — 5»

Накануне состоялся финал пятого сезона вокального телепроекта «Голос. Дети». В прямом эфире на Первом канале из девяти финалистов были выбраны трое участников суперфинала. После сольных выступлений всех финалистов наставники текущего сезона — Валерий Меладзе , Пелагея и Баста — спели вместо со своими тройками участников, а затем зрители определили, кто из детей достоин побороться за победу в суперфинале.

В суперфинале большинство телезрителей отдали свои голоса за участника из команды Пелагеи — 11-летнего Рутгера Гарехта. Мальчик из Оренбурга получил памятную статуэтку и один миллион рублей.

Соперниками Рутгера по суперфиналу были Анастасия Гладилина из команды Валерия Меладзе и София Федорова из команды Басты.

Фото: instagram