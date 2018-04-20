«Хозяйка» аэропорта Симферополя Алиса рассказала о жизни в новом терминале

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Щенок Алис Феличис, которая получила ласковое прозвище Алиса и стала живым символом нового терминала аэропорта «Симферополь», начала активно вести свою страничку в Instagram. Уже опубликованы четыре поста, в которых она приветствует всех подписчиков и рассказывает о жизни на новом месте.

"Радуюсь солнышку и новому дню! Правда, в Симферополе сегодня пасмурно, но вы же не расстраиваетесь, так?! Я вот совсем нет. Сегодня я продолжу свои тренировки и возможно запишу свои первые stories. До встречи", — говорится в опубликованном в пятницу посте.

Радуюсь солнышку и новому дню! Правда в Симферополе сегодня пасмурно, но вы же не расстраиваетесь, так?! Я вот совсем нет. Сегодня я продолжу свои тренировки и возможно запишу свои первые stories. До встречи✈️

Публикация от 🐾 Привет! Я Алис Феличис! (@sip_aero_dog)

19 Апр 2018 в 10:19 PDT p>Пока Алиса осваивает новое место работы, осматривает помещения терминала и знакомится с персоналом.

Как сообщалось, у нового аэровокзального комплекса аэропорта «Симферополь», который приступил к работе 16 апреля, появился живой символ — щенок породы Бордер колли. Трехмесячная собака получила кличку Alis Felices (в переводе — Крылья удачи), сокращенно же ее назвали Алисой.