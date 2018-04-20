Шамиль Газизов: «Карточки Денисова и Рыбуса? Если футболист получил предупреждение в 26-м туре, он должен пропускать 27-й, а не 23-й»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива» высказался о ситуации с дисквалификацией игроков соперника Игоря Денисова и Мачея Рыбуса. Оба футболиста получили четвертые желтые карточки во встрече 26-го тура с «Динамо» (4:0) и должны были пропустить игру против команды из столицы Башкортостана. В связи с переносом матча 23-го тура они отбыли дисквалификацию в игре с «Ахматом» (0:0).

— Наверное, если футболист получил предупреждение в 26-м туре, он должен пропускать 27-й, а не 23-й, — цитируют "Известия" Газизиова. — Думаю, это было бы логичнее и справедливее, но решения принимать не нам.

— Нынешний сезон вскрыл много проблем в регламенте лиги. По окончании сезона со стороны вашего клуба будут какие-либо предложения относительно его изменения или совершенствования?

— Мы видим определенные пробелы и будем обсуждать их с коллегами. Но я бы хотел отметить и другой момент — было очень много судейских ошибок. Практически в каждом туре случались прецеденты. Совсем недавно у нас произошли определенные перемены (глава судейского корпуса РФС Андрей Будогосский ушел в отставку, и.о. руководителя стал Александр Егоров . — Прим. «СЭ») — посмотрим, к чему они приведут. Но судейство у нас, очевидно, чуть-чуть «скрипит»… По самим перестановкам у меня пока нет комментариев, но то, что судейских скандалов в этом сезоне было много, — факт.

— В начале сезона было и много разговоров о введении видеповторов, но сейчас эта история утихла. Почему?

— Могу сказать только то, что я выступаю за введение видеоповторов в нашем чемпионате. Они помогут судьям принимать правильные решения. Это большое подспорье для всех.