Скомканный праздник. Как «Рубин» отпраздновал юбилей

«АиФ-Казань» рассказывает, как «Рубин» отметил 60-летие клуба и сыграл с принципиальным соперником — «Ростовом».

При всех проблемах как в игровом плане, так и в работе с болельщиками, казанскому клубу можно отдать должное за его благотворительную работу. На протяжении сезона практически все игроки команды из Казани хотя бы по разу съездили в детские и реабилитационные дома, где целыми днями проводили время с местными воспитанниками.

Встреча с легендами

В кои-то веки клуб устроил действительно праздничную программу и для своих постоянных болельщиков. Встреча с фото— и автограф-сессией, которая напомнила о существовании у клуба фофан-шопа; подарки держателям сезонных абонементов — на «движуху» вокруг команды было любо-дорого смотреть.

В день матча промо-акции не сбавляли оборотов: площадь вокруг Центрального стадиона, которая в будни используется как парковка для машин, оборудовали под зону активностей. На ней уместились и сцена с конкурсами, и специальная инсталляция, на которой болельщики оставляли пожелания клубу, и ворота, куда можно было отправить мяч.

«Ты у нас выбил две мишени из трёх, но вопрос — почему на тебе совсем нет символики клуба?», — обратился ведущий к одному из счастливчиков.

«Она есть, но дома осталась», — смущенно ответил малой. Благо, представители клуба очень быстро исправили ситуацию с гардеробом юного болельщика.

В отдельных трёх шатрах расположилась выставка трофеев команды, фотозона, площадка для игры в FIFA-2018 и, конечно, место встречи с легендами «Рубина» прошлых лет. В Казань для этого приехали Давид Чаладзе , Макбет Сибайя, Орландо Калисто, Хасан Кабзе и другие. Алехандро Домингеса , на приезд которого клуб намекал в социальных сетях, на месте не оказалось, но и без без него за фото и автографами выстраивались немалые очереди.

Старая гвардия

Не обошлось без легенд и в стартовом составе Казани, где на поле вышли Сесар Навас, Олег Кузьмин Кристиан Нобоа — те люди, которые принимали участие в завоевании главных трофеев. Как ни странно, во многом именно эти «старички» добыли для Казани положительный результат в первом тайме.

Умышленно или нет, но «Ростов» Карпина (а не Карпова, как объявил его диктор на стадионе) с первых минут отдал мяч «Рубину», чтобы хозяева сами играли в позиционной атаке. Казанцы сами не любители играть первым номером, но моменты у них были: Попов и Жемалетдинов поочерёдно оказывались на ударных позициях, причём последнего вновь очень удачно выводил тот самый Олег Кузьмин, который вернулся в стартовый состав и в последних матчах выжигает бровку.

Гол пришёл после стандарта — и какой! Казалось, что розыгрыш углового закончится ничем, но Нобоа слету так приложился по мячу, что тому не оставалось ничего, кроме как угодить в самую девятку ворот Абаева. Под конец тайма «Ростов» мог сравнять и даже попал в перекладину, а следующем опасном моменте команду ценой повреждения спасал уже Навас. Вся троица в итоге отличилась положительными действиями.

Сбавили обороты

Во втором тайме игра поутихла — «Рубин» не так активно шёл вперёд и очень уж хотел удержать победное преимущество, а вот для «Ростова» настало время оголить тылы. Несмотря на это, в первой половине второго тайма у Казани было больше даже опасных моментов, чем у гостей. В середине тайма, однако, первый же удар в створ ворот Джанаева закончился взятием ворот — 1:1, Паршивлюк.

Чуть раньше Курбан Бердыев поменял Жемалетдинова на Карадениза, ожидая, что нападающие его команды проснутся, но психологически перевес уже был на стороне «Ростова». Команды раскрылись, атаки пошли волнами в обе стороны, но до по-настоящему опасных моментов дело доходило совсем редко. Забросы «Рубина» не работали, «Ростов» фантазии в атаке тоже не проявил.

За пять мин до завершения основного времени сначала Карадениза лишили мяча в последний момент, а затем молодой Шекари не реализовал выход 1 на 1. Счёт так и остался ничейным, но так как шестое место уже бессмысленно — выйти с него в Европу не получится — вряд ли кто-то остался недоволен.

Ничья закономерна

«Рубин» не удивил. Да, команда показала, что научилась подолгу владеть мячом и комбинировать на чужой половине поля, но извлекать из этого выгоду пока не получается. Казань здорово играет забросами и здесь, наверное, сказалось отсутствие в составе Сердара Азмуна, который перебрал карточек, а Жемалетдинов не умеет так цепляться за верховые мячи, как иранец.

Курбан Бердыев, главный тренер ФК «Рубин» : «Потеря концентрации при стандартах сыграла свою роль. Если сравнить первый и второй тайм в нашем исполнении, то счёт можно назвать закономерным. Удовлетворение в целом есть, но есть и проблемы с реализацией. Но моменты есть, и они создаются благодаря наигранным комбинациям, и это хорошо».

Ну и пару слов об антураже матча. По-хорошему, такие активности нужно устраивать вообще перед каждым домашним матчем — может, тогда и на трибунах в день, когда клуб празднует юбилей, будет больше 4000 человек.

«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов) — 1:1 (1:0)

Голы: Нобоа, 40 — Паршивлюк, 66.

Предупреждения:

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Сорокин, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Могилевец (Коновалов, 83), Подберезкин (Шекари, 74), Попов, Жемалетдинов (Карадениз, 63).

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Сигурдссон, Байрамян (Скопинцев, 74), Гацкан, Юсупов (Зуев, 61), Сапета (Гулиев, 46), Ионов, Шомуродов.