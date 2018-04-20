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Boulevard Depo выпустил новый альбом
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Boulevard Depo выпустил новый альбом 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Номинант премии «Топ 50. Самые знаменитые люди Санкт-Петербурга» в категории «Музыка» Boulevard Depo (Артем Шатохин) представил седьмой альбом — «Rapp 2». В него вошли 14 треков. В новой работе исполнителя можно найти совместные композиции с IC3PEAK, Bizzzae, Big Baby Tape. Альбом стал идейным продолжением EP «Rapp», который вышел в 2014 году.
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Артем Шатохин, известный как рэпер-абсурдист Boulevard Depo, стал одним из лидеров движения YungRussia — принципиально новой волны русского хип-хопа, отвечающей вкусам поколения, говорящего на веб-сленге. Он может перечислять свои ощущения от того, как застрял внутри JPEG-файла в компьютере, а темы про девочек и бабло считает дико банальными. Boulevard Depo создал интернет-хиты «Сквирт шампанского в лицо» и «Мое имя Топский Павел», придумал термин weedwave для описания собственной музыки, а в 2017 году выпустил сразу два колких и ироничных альбома — Sport и Sweet Dreams.
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