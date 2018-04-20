«Спартак» продлил контракты с Сковронским, Сорокиным и Левановым

Хоккеисты 1998 года рождения — вратарь Андрей Сковронский и нападающие Евгений Сорокин и Данила Леванов — приняли контрактные предложения «Спартака». Соглашения носят трехсторонний характер (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) и истекают 30 апреля 2019 года. pic.twitter.com/oIKc4XTpq3

— Спартак Москва (@spartak_hc) 20 апреля 2018 г.