Ещё
«Спартак» продлил контракты с тремя молодыми игроками
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» продлил контракты с тремя молодыми игроками 

Спорт-Экспресс 1 час назад
"Спартак" объявил о продлении контрактов с вратарем Андреем Сковронским и нападающими Евгением Сорокиным и Данилой Левановым. Соглашения носят трехсторонний характер (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) и будут действовать до 30 апреля 2019 года.
Хоккеисты 1998 года рождения — вратарь Андрей Сковронский и нападающие Евгений Сорокин и Данила Леванов — приняли контрактные предложения «Спартака». Соглашения носят трехсторонний характер (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) и истекают 30 апреля 2019 года. pic.twitter.com/oIKc4XTpq3
— Спартак Москва (@spartak_hc) 20 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Лукаку прекратил сотрудничество с Райолой Ибрагимович намерен стать актером На "Золотую бутсу" претендуют Салах и Месси
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма69
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
«Овечкина лучше не злить»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение