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Стал известен тренерский штаб московского «Динамо» на сезон-2017/18
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Стал известен тренерский штаб московского «Динамо» на сезон-2017/18 

Чемпионат.com 1 час назад
В него вошли главный тренер Владимир Воробьёв, тренер по работе с нападающими Андрей Николишин, тренер по работе с защитниками Олег Ореховский, за работу с вратарями продолжит отвечать Виталий Еремеев. Также в штаб Воробьёва войдет тренер МХК «Динамо» Александр Степанов.
Ореховский недавно подписал однолетний контракт с ХК «Сочи», в данный момент сейчас стороны договариваются об обоюдном прекращении сотрудничества.
Тренеры Андрей Скопинцев и Александр Бойков клуб покидают. В минувшем сезоне команда под управлением Владимира Воробьёва впервые в истории не попала в плей-офф КХЛ, завершив сезон на девятом месте в Западной конференции. На недавней пресс-конференции главный тренер заявил о необходимости укрепления тренерского штаба.
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