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На Тамбовщине выбрали лучшего кондитера
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На Тамбовщине выбрали лучшего кондитера 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Лучшим кондитером Тамбовской области признали Александра Боярского из кафе «Гренок», сообщила пресс-служба облправительства.
Конкурс «Лучший кондитер» проходил на базе колледжа торговли, общественного питания и сервиса. Он состоял из двух этапов: теоретического и практического. На последнем этапе жюри оценивало навыки конкурсантов, их квалификацию, соблюдение технологии производства работ, норм и правил по охране труда, владение передовыми приемами и методами работы. Участники приготовили и оформили торты и пирожные с символикой Тамбовской области.
Первое место занял Александр Боярский из кафе «Гренок». Второе место жюри отдало Надежде Даютовой из ООО Кафе «Кондитерская». А на третьем месте оказалась Галина Юханова из кафе «Дебют». Впереди конкурсантов ждёт федеральный этап конкурса, который пройдёт в Тамбове в октябре.
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