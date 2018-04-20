На Тамбовщине выбрали лучшего кондитера

Лучшим кондитером Тамбовской области признали Александра Боярского из кафе «Гренок», сообщила пресс-служба облправительства.

Конкурс «Лучший кондитер» проходил на базе колледжа торговли, общественного питания и сервиса. Он состоял из двух этапов: теоретического и практического. На последнем этапе жюри оценивало навыки конкурсантов, их квалификацию, соблюдение технологии производства работ, норм и правил по охране труда, владение передовыми приемами и методами работы. Участники приготовили и оформили торты и пирожные с символикой Тамбовской области.

Первое место занял Александр Боярский из кафе «Гренок». Второе место жюри отдало Надежде Даютовой из ООО Кафе «Кондитерская». А на третьем месте оказалась Галина Юханова из кафе «Дебют». Впереди конкурсантов ждёт федеральный этап конкурса, который пройдёт в Тамбове в октябре.