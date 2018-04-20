В Москве прошёл благотворительный турнир в поддержку людей с синдромом Дауна

15 апреля в комплексе ЛФК ЦСКА состоялся традиционный весенний благотворительный турнир по мини-футболу «Mars и „Спорт во благо“, инициированный благотворительным фондом „Синдром любви“ в поддержку людей с синдромом Дауна.

Всего в игре приняли участие девять команд, среди которых семь представляли ведущие компании и две были сборными родителей, выступавшими под брендами „Спорт во благо“ и „Синдром Любви“.

Победителями весеннего турнира стали:

1 место — ООО „КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ“;

2 место — дебютанты турнира „Mars“;

3 место — NO ONE (ООО „Арена“);

Лучший вратарь — Вальтер Лаврёнов («NO ONE»);