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В Москве прошёл благотворительный турнир в поддержку людей с синдромом Дауна
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В Москве прошёл благотворительный турнир в поддержку людей с синдромом Дауна 

Чемпионат.com 35 минут назад
15 апреля в комплексе ЛФК ЦСКА состоялся традиционный весенний благотворительный турнир по мини-футболу «Mars и „Спорт во благо“, инициированный благотворительным фондом „Синдром любви“ в поддержку людей с синдромом Дауна.
Всего в игре приняли участие девять команд, среди которых семь представляли ведущие компании и две были сборными родителей, выступавшими под брендами „Спорт во благо“ и „Синдром Любви“.
Победителями весеннего турнира стали:
1 место — ООО „КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ“;
2 место — дебютанты турнира „Mars“;
3 место — NO ONE (ООО „Арена“);
Лучший защитник — Александр Никулин (»Mars»);
Лучший бомбардир — Андрей Зуев (ПАО «Мегафон»);
Лучший вратарь — Вальтер Лаврёнов («NO ONE»);
Виртуоз чеканки — Александр Кучеров.
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