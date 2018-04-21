Безопасность донорской крови: миф или реальность?

СодержаниеИнфекции, передаваемых при переливании крови (ППИ) Разделение крови на компонентыРиски передачи инфекций при трансфузииОбработка крови для защиты пациентов

Лет 15 назад в СМИ нередко появлялись сообщения о заражении людей при переливании им донорской крови. Это могли быть дети в роддоме, которым экстренно требовалась плазма, или пациенты, которым жизненно необходима была кровь из-за онкозаболевания или травм, полученных в ДТП. ВИЧ и вирусы гепатита были самыми «громкими» инфекциями, в этих сообщениях.

Были и другие случаи. Во времена, когда еще не было одноразового инструментария для забора крови, когда экономия ставилась превыше безопасности, доноры практически входили в группу риска по заражению различными инфекциями — все тем же ВИЧ и гепатитами, например. Страх перед заражением долго держался среди населения. Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного всего 10 лет назад, 82% граждан испытывали страх перед донорством — именно потому, что существовал риск заражения.

Все это привело к тому, что в 2007 году была запущена четырехлетняя глобальная программа по модернизации службы крови в России. В результате безопасность донорства и донорской крови были доведены до мирового уровня. Сегодня случаи инфицирования людей при переливании им компонентов крови являются в большинстве ситуаций результатом врачебной халатности. И такие случаи стали большой редкостью.

MedAboutMe разбирался, как сегодня достигается безопасность донорской крови.

Инфекции, передаваемых при переливании крови (ППИ)

В первую очередь, это, конечно, гепатиты В и С, сифилис и ВИЧ. Именно на наличие этих инфекций проверяют донора еще до того, как возьмут у него кровь. В отношении данных инфекций действует проблема серонегативного окна — так называется период, когда возбудитель уже в крови человека, но нет ни симптомов заболевания, ни даже антител к нему организм еще не вырабатывает. То есть, при обследовании донора перед забором крови выявить его невозможно. Поэтому цельную кровь и плазму никогда не используют сразу. Ее хранят до тех пор, пока донор повторно не обратится на станцию и снова не сдаст кровь.

Но, помимо вышеуказанных заболеваний, существует еще более двух десятков так называемых гемотрансмиссивных инфекций, то есть, передающихся с донорской кровью. В этот перечень входят Т-лимфотропный вирус человека, а также разнообразные герпесвирусы, включая вирус Эпштейна-Барр, человеческий вирус, ассоциированный с саркомой Капоши, и цитомегаловирус. Намного реже, но все же встречаются случаи передачи гепатитов А, Е, G, TTV и SEN, а также парвовирус В19. В отдельных регионах планеты с кровью можно получить вирусы лихорадок денге и Западного Нила, ТОРС (SARS) и другие экзотические инфекции. Отдельно говорят о прионах — возбудителях болезни Крейцфельда-Якоба, а также о разнообразных инфекциях, вызванных простейшими и другими микроорганизмами — трипаносомозах, лейшманиозах, риккетсиозах, малярии и др.

По мере открытия новых инфекций или определения ранее неизвестных характеристик уже изученных микроорганизмов перечень гемотрансмиссивных болезней постоянно пополняется. Параллельно идет поиск методов анализа крови на инфекции и профилактики передачи их реципиентам.

Следует также учитывать, что разные компоненты крови имеют разную степень опасности для потенциального реципиента.

Разделение крови на компоненты

Переливание цельной крови в наше время практикуется довольно редко: ее сложно хранить, повышен риск отторжения чужеродных тканей и др. Поэтому после забора крови ее чаще всего разделяют на отдельные компоненты: эритроциты, тромбоциты и плазму. Это значит, что 450 мл цельной крови, полученной от одного человека, могут использоваться для лечения сразу нескольких людей — в зависимости от того, какие именно компоненты крови нужны пациенту. По данным ВОЗ, в странах с высоким уровнем дохода на компоненты разделяется 96% собранной крови, в странах со средним уровнем дохода — примерно 78% (к таковым относится и Россия), а в государствах с низким уровнем дохода только 43% крови подвергается разделению на компоненты.

Разделение крови проводится при помощи центрифугирования. Эритроциты и тромбоциты имеют разный вес, что дает возможность отделить их друг от друга при помощи центробежной силы. После 15-минутного центрифугирования на дне пакета образуется слой эритроцитов, потом слой тромбоцитов и лейкоцитов, а поверх них остается плазма крови. Отцентрифугированная кровь отправляется на сепаратор, где отдельные слои разделяются по разным мешкам.

Эритроцитарная масса смешивается с питательным раствором — получается суспензия эритроцитов, которая может храниться до 35 дней при температуре от +2 до +10°С. Это самый востребованный препарат из донорской крови. Из одной «порции» крови донора (450 мл) получают одну дозу суспензии эритроцитов.

Смесь из тромбоцитов и лейкоцитов, полученную в результате сепарации, центрифугируют еще раз. Лейкоцитарную массу следует использовать в течение ближайших суток, так как уже через 8 часов способность клеток мигрировать в очаг воспаления начинает снижаться. Следует добавить, что переливание лейкоцитарной массы дает временный эффект, так что круг пациентов, которым можно и имеет смысл проводить эту процедуру, весьма ограничен.

Тромбоцитарная масса должна храниться в специальном шкафу со встряхивающимися полками. Препарат остается годным на протяжении 5-7 дней при температуре от +20 до +24°С.

Отцентрифугированную плазму отправляют на шоковую (быструю) заморозку при температуре -30°С. При этом в ней сохраняются соединения, отвечающие за свертывание крови. Плазму можно хранить при температуре ниже -18°С до трех лет.

Следует добавить, что все перечисленные компоненты могут стать основной и для других препаратов крови, которые имеют свои сроки годности и температуру хранения.

Риски передачи инфекций при трансфузии

В 1980-х годах в США и странах Северной Европы в среднем каждый сотый пациент, которому делали переливание, получал инфекцию (сифилис, гепатиты, ВИЧ) вместе с донорской кровью. Для России этот показатель тогда составлял один случай из тысячи.

Бактериальные инфекции могут попасть в кровь или в ее компоненты в процессе забора крови или ее обработки. Сегодня, по данным европейских ученых, вероятность получить бактериальную инфекцию с донорскими компонентами крови для ВИЧ составляет 1 случай на 800 тысяч переливаний — это совсем небольшой показатель по сравнению с гепатитом В (1 инфицирование на 50-250 тысяч трансфузий), а также с гепатитом С (1 случай заражения на 10-100 тысяч переливаний крови).

Однако эксперты ВОЗ указывают на прямую зависимость между риском занесения инфекции с компонентами крови и уровнем дохода для конкретной страны. Так, распространенность ППИ для стран с высоким уровнем дохода составляет для ВИЧ 0,003%, для стран со средним уровнем дохода — 0,12%, а для государств с низкими показателями уровня дохода — 1,08%. Для вируса гепатита В этот же показатель составляет, соответственно, 0,03;, 0,91% и 3,7%, для вируса гепатита С — 0,02%, 0,032% и 1,03%. Россия входит в список стран со средним уровнем дохода, так что у нас не самые низкие риски инфицирования при трансфузиях.

Цельная кровь и плазма в обязательном порядке проходят стадию карантинизации, поэтому сегодня случаи передачи инфекций, имеющих серонегативное окно, сведены к минимуму. С передачей вирусов гепатита и ВИЧ обычно связано переливание тромбоцитарной или эритроцитарной массы. Причем случаи занесения инфекции с эритроцитами крайне редки: 1 случай на миллион трансфузий. А вот вероятность получить зараженную тромбоцитарную массу, хоть и невелика, но все же выше, чем в случае переливания эритроцитов. Лейкоцитосодержащие препараты крови несут в себе риск заражения цитомегаловирусной инфекцией.

Обработка крови для защиты пациентов

Сегодня разработаны методы обработки крови и ее компонентов, позволяющие значительно снизить риск передачи инфекции в ходе трансфузии. Речь идет о так называемых методах редукции (инактивации) патогенов. В нашей стране используются следующие способы обработки крови:

добавление в плазму крови метиленового синего, после чего препарат облучается видимым светом; добавление амотосанлена, после чего препарат облучается ультрафиолетом; добавление витамина В2 (рибофлавина) и обработка ультрафиолетом.

Суть всех этих методов проста: добавляется краситель, который при облучении светом с определенной длиной волны образует активные формы кислорода, разрушающие ДНК или РНК вируса. Вирусные частицы теряют способность размножаться, краситель отфильтровывается, а кровь становится безопасной. Эффективность данных методов отличается в зависимости от обрабатываемых компонентов крови, а также от того, на каких именно возбудителей они нацелены. К сожалению, все эти методы приводят также к частичному разрушению ценных составляющих препаратов крови. Поэтому идеальными их назвать сложно. И это одна из причин, по которой они не применяются повсеместно.

Выводы 100%-ной гарантии защиты от риска занесения инфекции с компонентами крови дать не может пока никто. Но с каждым годом технологии в области выявления гемотрансмиссивных инфекций и профилактики их передачи с донорской кровью совершенствуются, а значит, риск заражения реципиента снижается. Многое зависит от донора крови. Идея бесплатного донорства основана не только на экономии бюджетных средств, но и на том факте, что бесплатные доноры реже являются обладателями различных инфекций. А если речь идет о кадровом доноре, то есть о человеке, для которого донорство — часть жизни, то риски получения инфицированной крови сводятся к минимуму. Сервис онлайнРасшифровка анализов онлайн Общие анализы Биохимия крови Гормоны