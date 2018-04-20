«Берингия-2018» попала в Книгу рекордов России

Гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018″ стала самой протяженной и попала в Книгу рекордов России. Длина трассы, на которой соревновались каюры, превысила 2100 километров.

»По Книге рекордов России, я как ее главный редактор последние 29 лет, с полной ответственностью могу точно сказать, что рекорд есть! Я его зафиксировал еще вчера, когда мы узнали, что дошли, наконец-то, наши каюры“, — заявил главный редактор издания Алексей Свистунов , — А сегодня я подтвердил это визуально, глядя на данные GPS, глядя на электронные карты и пообщавшись с каюрами».

Заявку на включение результата «Берингии-2018» в Книгу рекордов Гиннесса уже подали.