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«Берингия-2018» попала в Книгу рекордов России
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«Берингия-2018» попала в Книгу рекордов России 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018″ стала самой протяженной и попала в Книгу рекордов России. Длина трассы, на которой соревновались каюры, превысила 2100 километров.
»По Книге рекордов России, я как ее главный редактор последние 29 лет, с полной ответственностью могу точно сказать, что рекорд есть! Я его зафиксировал еще вчера, когда мы узнали, что дошли, наконец-то, наши каюры“, — заявил главный редактор издания Алексей Свистунов, — А сегодня я подтвердил это визуально, глядя на данные GPS, глядя на электронные карты и пообщавшись с каюрами».
Заявку на включение результата «Берингии-2018» в Книгу рекордов Гиннесса уже подали.
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