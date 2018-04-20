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Стэн Кронке: «Арсенал» в долгу перед Венгером, мы всегда будем благодарны ему
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Стэн Кронке: «Арсенал» в долгу перед Венгером, мы всегда будем благодарны ему 

Советский спорт 1 час назад
«Для нас это один из самых тяжелых дней за все наши годы в спорте. Одной из причин нашего прихода в „Арсенал“ стало именно то, что Арсен сделал для клуба. Его спортивное долголетие и постоянство на протяжении столь длительного периода на высочайшем уровне навсегда останется непревзойденным.
Арсен обладает несравнимым ни с кем классом, мы всегда будем благодарны ему. Все, кто любит „Арсенал“, в огромном долгу перед ним. Три чемпионских титула, в том числе один без поражений, семь Кубков Англии, 20 успешных лет в Лиге чемпионов — это невероятные достижения. Он изменил идентичность этого клуба и всего английского футбола своим видением игры.
У нас большие амбиции, мы хотим, опираясь на достижения Венгера и уважая его видение игры, бороться за титулы и выигрывать самые важные трофеи в футболе. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на успешном завершении сезона. Также мы просим миллионы болельщиков „Арсенала“ отдать должное одному из величайших тренеров в истории „Арсенала“ и истории футбола», — цитирует Кронке официальный сайт клуба.
Напомним, Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. Под его руководством команда выиграла три чемпионата Англии (1998, 2002, 2004), семь Кубков Англии (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017) и семь Суперкубков Англии (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017).
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