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Воробьев поздравил жителей с Праздником труда в Подмосковье
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Воробьев поздравил жителей с Праздником труда в Подмосковье 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с областным Праздником труда и пожелал им новых успехов, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Уважаемые жители Московской области! Поздравляю вас с Праздником труда! Сегодня мы по традиции чествуем людей, добившихся высоких результатов в своей профессиональной деятельности. Отдаем должное заслугам ветеранов, чьим трудом создан социально-экономический потенциал нашего региона», — отметил Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что жизнь ставит перед людьми множество задач, для выполнения которых требуются новые знания, сильные и умелые руки, позитивная энергия и оптимизм. Именно поэтому большие надежды сегодня возлагаются на молодежь.
«Рад, что наши начинающие профессионалы уже на старте карьеры добиваются отличных результатов в самых престижных конкурсах мастерства, показывают уверенное владение современными методами работы и стремятся к творческому росту», — добавил Воробьев.
Глава Подмосковья также от всей души поблагодарил всех жителей Московской области за трудовые достижения и заботу о преемственности традиций в каждом деле.
«Прочный сплав молодости и опыта — надежная основа инновационного развития нашего Подмосковья», — заключил Воробьев.
Каждую весну в третью субботу апреля в Московской области отмечается Праздник труда. В рамках праздника в муниципалитетах проходят конкурсы профессионального мастерства, встречи с ветеранами труда, лучших работников различных сфер награждают почетными грамотами за высокие трудовые достижения.
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