Представители клуба «Феникс» провели очередную игротеку

Очередная встреча интеграционного клуба любителей настольных игр «Игровой Калейдоскоп» состоялась на днях в помещении филиала «Марьина Роща» ГБУ ТЦСО «Алексеевский». Мероприятие организовали представители клуба социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью «Феникс».

— В этот раз игротеку посетило достаточно много людей, благодаря чему удалось поиграть в разные игры, в том числе и в «Мафию», играть в которую всегда интереснее при большом количестве участников, — сообщила руководитель клуба Ольга Ермилина

Отмечается, что вечер завершился чаепитием и исполнением песен в караоке. (то)