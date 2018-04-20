Ещё
Представители клуба «Феникс» провели очередную игротеку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представители клуба «Феникс» провели очередную игротеку 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Очередная встреча интеграционного клуба любителей настольных игр «Игровой Калейдоскоп» состоялась на днях в помещении филиала «Марьина Роща» ГБУ ТЦСО «Алексеевский». Мероприятие организовали представители клуба социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью «Феникс».
— В этот раз игротеку посетило достаточно много людей, благодаря чему удалось поиграть в разные игры, в том числе и в «Мафию», играть в которую всегда интереснее при большом количестве участников, — сообщила руководитель клуба Ольга Ермилина.
Отмечается, что вечер завершился чаепитием и исполнением песен в караоке. (то)
Управа района Марьина роща: последние новости
Учащиеся гимназии МИИТ стали призерами Московской межпрофессиональной олимпиады Спортсмены из Марьиной Рощи стали призерами городского турнира по бадминтону В СВАО выявят самых быстрых лыжников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма71
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение