Выбралcя из бараков и хрущёвок: Фетисову — 60 лет

Вячеслав Фетисов появился на свет в простой московской семье на окраине столицы. Да и название первой команды будущей легенды нашего хоккея сейчас может вызвать улыбку — команда ЖЭКа номер 19. У многих советских мальчишек увлечение спортом и заканчивалось на таком вот, дворовом уровне — сильные, смелые, ловкие парни находили другую дорогу в жизни и шли уже по ней.

Спустя много лет Вячеслав Александрович вспоминает: во многом его карьера получилась такой блестящей благодаря отцу, который напутствовал своего Славу: «Если хочешь выбраться из бараков и хрущёвок, двигайся дальше, работай над собой». И работа продолжалась.

Две «красные машины»

В двенадцать лет Вячеслав попал в школу ЦСКА — самого титулованного клуба советского хоккея. Что при должном рвении в те годы означало и попадание в будущем в сборную страны. Многие терялись в той россыпи звёзд, которая тогда играла под флагом «армейцев». Но Фетисов, как и обещал отцу, продолжал пробиваться наверх.

В 1973 году он уже подобрался к основному составу многократных чемпионов страны. И в составе пятёрки «Крутов-Ларионов-Макаров, Фетисов-Касатонов» стал вместе с ЦСКА, а впоследствии и сборной Советского Союза регулярно добывать награды на самых различных соревнованиях в разных уголках планеты.

Достаточно посмотреть на список регалий Фетисова-игрока даже до переезда в НХЛ и становится ясно, почему он признан одним из лучших хоккеистов двадцатого века.

В его коллекции два олимпийских золота и одно серебро, семь высших наград чемпионата мира, девять титулов чемпиона Европы. И это только список наград, добытых в составе сборной. Победы в чемпионатах СССР и Кубке Европейских чемпионов в свитере ЦСКА и вовсе лучше пересчитать несколько раз, чтобы не сбиться, сколько их на его счету. Но, как и многие хоккеисты той эпохи, Вячеслав хотел попробовать свои силы за океаном — зародившиеся в период спортивной юности Фетисова Суперсерии с «канадскими профессионалами» существенно подняли интерес к тому, что происходит в Северной Америке. Особенно среди тех, кого там действительно ждали и готовы были принять.

В Национальную хоккейную лигу (НХЛ) Вячеслав Фетисов попал в 1989 году, первой его командой в главной заокеанской лиге стал «Нью-Джерси». Но главные победы на североамериканском льду у него были ещё впереди.

В 1994 году, в период локаута в лиге, Фетисов с рядом других российских хоккеистов, выступающих на другом континенте, приехал в нашу страну. И даже совершил практически невозможное, для игрока, прославившегося в цветах ЦСКА — в ноябре того года легендарный уже к тому моменту защитник провёл календарный матч в составе московского «Спартака» . Это было, конечно, разовой акцией, но едва не вышло так, что Фетисов, отдавший долгие годы главному антагонисту «красно-белых», провёл бы последний матч в спартаковской форме. Исправил ситуацию Вячеслав Александрович уже в период существования КХЛ.

В декабре 2009 года он вышел на площадку в составе ЦСКА в матче против СКА. И хотя результативных действий не совершил, был встречен овацией трибун.

Между этими двумя матчами в России были славные годы за океаном, вместившие в себя две победы в Кубке Стэнли в составе «Детройта». Скотти Боумэн в те годы создал пятёрку из российских хоккеистов в составе «Фёдоров-Ларионов-Козлов, Фетисов-Константинов» и сделал на неё ставку. Оборвался путь «русской пятёрки» из-за трагической случайности. Фетисов, Константинов и массажист Сергей Мнацаканов попали в серьёзную аварию, в которой тяжелейшую травму получил Владимир Константинов . В 1998 году Фетисов завершил карьеру игрока в НХЛ.

Жизнь после хоккея

Многие говорят, что талантливый человек талантлив во всём. В случае с Фетисовым это расхожее выражение прошлось как нельзя кстати. В качестве помощника главного тренера он выиграл ещё один Кубок Стэнли, на этот раз с «Нью-Джерси», со сборной России — олимпийскую бронзу Солт-Лейк-Сити.

А уж список государственных и общественных должностей, на которых успел поработать Фетисов, и вовсе поражает воображение своей обширностью.

Видное место в этом списке, конечно, занимает работа во главе Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. А особое «спасибо» Фетисову должны сказать болельщики «Адмирала». Фетисов, по сути, возродил хоккей в Приморье и в благодарность за это арена, на которой сейчас выступает клуб, носит его имя.

И за что бы ни брался Вячеслав Александрович Фетисов, всё он делает от начала до конца. Так, как учил его в своё время отец.