Песков: США преднамеренно создают сложности в выдаче виз пилотам из России

Российская сторона разделяет общую обеспокоенность в связи с задержкой получения виз США российскими пилотами и считают, что американская сторона преднамеренно создает трудности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , передает РИА «Новости»

"Безусловно, это общая обеспокоенность, которая есть в Москве. И в данном случае мы разделяем ту обеспокоенность, которая была высказана МИДом . Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения — они никоим образом не касались консульской деятельности", — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов об угрозе приостановки авиасообщения между Россией и США из-за задержки выдачи виз пилотам одной российской авиакомпании.

"Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены, мы не хотели бы такого развития событий", — сказал Песков.

Ранее в российской авиакомпании подтвердили проблему с получением экипажами виз США.