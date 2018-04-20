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Песков: США преднамеренно создают сложности в выдаче виз пилотам из России
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Песков: США преднамеренно создают сложности в выдаче виз пилотам из России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская сторона разделяет общую обеспокоенность в связи с задержкой получения виз США российскими пилотами и считают, что американская сторона преднамеренно создает трудности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
"Безусловно, это общая обеспокоенность, которая есть в Москве. И в данном случае мы разделяем ту обеспокоенность, которая была высказана МИДом. Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения — они никоим образом не касались консульской деятельности", — сказал Песков.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов об угрозе приостановки авиасообщения между Россией и США из-за задержки выдачи виз пилотам одной российской авиакомпании.
"Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены, мы не хотели бы такого развития событий", — сказал Песков.
Ранее в российской авиакомпании подтвердили проблему с получением экипажами виз США.
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