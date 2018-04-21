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Елена Исинбаева показала стройную фигуру спустя два месяца после родов
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Елена Исинбаева показала стройную фигуру спустя два месяца после родов 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
14 февраля олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева стала мамой во второй раз. В одной из элитных клиник в Монако на свет появился мальчик, которого назвали Добрыней.
Спустя два месяца после родов спортсменка может похвастаться возвращением в форму. На днях Елена посетила светское мероприятие, на котором продемонстрировала фигуру во всей красе. «На ежегодной выставке супер автомобилей Top Marques @topmarquesmonaco в Монако. Тест-драйв представленных автомобилей по маршруту Grand Prix Formula 1, делает выставку отличительной от всех автосалонов мира. С Франком Мюллером и организатором выставки @natashamonaco», — подписала Исинбаева снимок, опубликованный в Instagram несколько часов назад.
Многочисленные подписчики восхитились красотой новоиспеченной мамы двоих детей: «Елена какая стройная 😉красотка 👍))», «Такая красотка», «Елена, великолепно выглядите!🌹», «Вы Прекрасно выглядите, Елена! 👍».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram
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