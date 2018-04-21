Елена Исинбаева показала стройную фигуру спустя два месяца после родов

14 февраля олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева стала мамой во второй раз. В одной из элитных клиник в Монако на свет появился мальчик, которого назвали Добрыней.

Спустя два месяца после родов спортсменка может похвастаться возвращением в форму. На днях Елена посетила светское мероприятие, на котором продемонстрировала фигуру во всей красе. «На ежегодной выставке супер автомобилей Top Marques @topmarquesmonaco в Монако. Тест-драйв представленных автомобилей по маршруту Grand Prix Formula 1, делает выставку отличительной от всех автосалонов мира. С Франком Мюллером и организатором выставки @natashamonaco», — подписала Исинбаева снимок, опубликованный в Instagram несколько часов назад.

Многочисленные подписчики восхитились красотой новоиспеченной мамы двоих детей: «Елена какая стройная 😉красотка 👍))», «Такая красотка», «Елена, великолепно выглядите!🌹», «Вы Прекрасно выглядите, Елена! 👍».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram