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Алтайские депутаты и журналисты вышли на субботник в парке
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Алтайские депутаты и журналисты вышли на субботник в парке 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
«Политсибру» провел в Барнауле акцию «Субботник с депутатами». В ней приняли участие более 10 народных избранников: Игорь Пляко (АКЗС, «Единая Россия»), Николай Якушев (АКЗС, ЕР), Анатолий Суворов (АКЗС, ЕР), Евгения Боровикова (АКЗС, ЛДПР), Дмитрий Ворсин (БГД, ЛДПР), Кристина Юстус (БГД, ЛДПР), Марина Ермоленко (БГД, ЕР), Сергей Войтюк (ОНФ), Андрей Абрамов (АКЗС, ЕР), Денис Голобородько (АКЗС, ЕР), Александр Николайчик (АКЗС, «Справедливая Россия») и его сын Александр.
Сначала Сергей Писарев провел экскурсию по Барнаульскому зоопарку, а затем депутаты и журналисты отправились на уборку территории парка. В благодарность за помощь директор зоопарка Сергей Писарев подарил каждому экземпляр своей новой книги «Змеиногорский суповар», в которой делится рецептами своих любимых супов.
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