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Обошли Оксфорд и Кембридж. Пермские студенты приняли участие в чемпионате мира по программированию
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Обошли Оксфорд и Кембридж. Пермские студенты приняли участие в чемпионате мира по программированию 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В Пекине завершился финал чемпионата мира по программированию. Трое студентов мехмата Пермского классического университета Сергей Цаплин, Александр Цаплин и Михаил Лизунов пробились на турнир, обойдя 45000 конкурентов со всего мира.
Перед финалом мы пообщались с одним из членов команды Александром Цаплиным.
— Настрой у нас отличный. Сборы и тренировки показывают, что у нас есть все шансы побороться за медали, — рассказывал 59.ru Александр.
В итоге команда заняла 31 место среди 140 участников.
— Ребята обошли команды Оксфорда и Кембриджа. Это неплохой результат, но нам есть над чем работать и есть к чему стремиться. Сейчас мы ждем возвращения ребят домой, — рассказывает заместитель декана механико-математического факультета Ольга Деменева.
Также тренера сборной Пермского университета Юрия Айдарова наградили премией ICPC Foundation Coach Award за подготовку команды для участия в чемпионате мира по программированию уже в шестой раз.
Команда вернется в Пермь вечером 20 апреля.
Ранее мы рассказывали о том, что программисты из пермского университета пройдут стажировку в Google.
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