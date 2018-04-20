Обошли Оксфорд и Кембридж. Пермские студенты приняли участие в чемпионате мира по программированию

В Пекине завершился финал чемпионата мира по программированию. Трое студентов мехмата Пермского классического университета Сергей Цаплин Александр Цаплин и Михаил Лизунов пробились на турнир, обойдя 45000 конкурентов со всего мира.

Перед финалом мы пообщались с одним из членов команды Александром Цаплиным.

— Настрой у нас отличный. Сборы и тренировки показывают, что у нас есть все шансы побороться за медали, — рассказывал 59.ru Александр.

В итоге команда заняла 31 место среди 140 участников.

— Ребята обошли команды Оксфорда и Кембриджа. Это неплохой результат, но нам есть над чем работать и есть к чему стремиться. Сейчас мы ждем возвращения ребят домой, — рассказывает заместитель декана механико-математического факультета Ольга Деменева.

Также тренера сборной Пермского университета Юрия Айдарова наградили премией ICPC Foundation Coach Award за подготовку команды для участия в чемпионате мира по программированию уже в шестой раз.

Команда вернется в Пермь вечером 20 апреля.