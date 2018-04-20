В Кремле пообещали посмотреть обращение подмосковного чиновника к Путину 

В Кремле пока не видели видеообращения главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к президенту Владимиру Путину.
«Я, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что я читал в СМИ, что есть такое обращение, но я не знаю его сути, к сожалению, пока не было времени с ним ознакомиться, но обязательно это сделаем», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее 52-летний Шестун, который активно борется за закрытие местного полигона ТБО «Лесная», разметил на Youtubе обращение, в котором рассказал об угрозах ФСБ и администрации президента «переехать его катком», завести уголовные дела и отнять дом, если он не уйдет в отставку и будет участвовать в выборах главы района.