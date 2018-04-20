Итоги Московского Открытого Турнира «Пируэт» по художественной гимнастике 2018 года

Завершились соревнования ежегодного Московского Открытого Турнира «Пируэт» по художественной гимнастике, проводимого в рамках Проекта «Гимнастика для всех» при поддержке Комитета общественных связей города Москвы.

Всего в соревнованиях участвовало 12 команд из Москвы, Московской области (Звенигород, Сергиев Посад, Балашиха, Клин), городов России (Уфа, Санкт Петербург).

В индивидуальной программе приняли участие 185 спортсменок, в групповых упражнениях 42 гимнастки.

Главный судья соревнований, судья международной категории Ольга Капранова

— Турнир получился большой. Дети приехали с разным уровнем. Были и слабые, и сильные (в уровне подготовке). В группе «В» выступали гимнастки, которые тренируются недавно и тренируются для себя. Участие в этом турнире для них очень престижно, и они могут конкурировать в своей группе. В группе «А» выступали более профессиональные и сильные гимнастки. И они тоже боролись за золото в своей группе.

Турнир проведен на высоком профессиональном уровне.

Международная Академия спорта Ирины Винер в составе своей команды по художественной гимнастике выставила 65 воспитанниц.

В награду победители получили призы, медали и дипломы, все участники получили подарки от Международной Академии спорта Ирины Винер.

В подготовке и проведении Турнира приняли участие известные гимнастики и тренеры, волонтеры— студенты Московских ВУЗов, специалисты Московского Дома общественных связей.

Мы благодарим наших друзей и партнеров, всех, кто принимал участие в Турнире, его организации и проведении, судействе.

От лица всех участников Турнира благодарим Комитет общественных связей города Москвы за поддержку соревнования по художественной гимнастике, объединившего гимнасток, занимающихся в спортивных школах и спортивных клубах, в том числе школьных спортивных клубах.

Благодарим Московскую федерацию художественной гимнастики за их внимание и поддержку инициатив Академии Ирины Винер по развитию массового спорта.

Благодарим Департамент спорта и туризма города Москвы, поддержка которого позволила многим гимнасткам повысить спортивную квалификацию.

Результаты Турнира:

Отчет

Итоговые протоколы

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Стадион — информационный партнер Международной Академии спорта Ирины Винер