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Итоги Московского Открытого Турнира «Пируэт» по художественной гимнастике 2018 года
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Итоги Московского Открытого Турнира «Пируэт» по художественной гимнастике 2018 года 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Завершились соревнования ежегодного Московского Открытого Турнира «Пируэт» по художественной гимнастике, проводимого в рамках Проекта «Гимнастика для всех» при поддержке Комитета общественных связей города Москвы.
Всего в соревнованиях участвовало 12 команд из Москвы, Московской области (Звенигород, Сергиев Посад, Балашиха, Клин), городов России (Уфа, Санкт Петербург).
В индивидуальной программе приняли участие 185 спортсменок, в групповых упражнениях 42 гимнастки.
Главный судья соревнований, судья международной категории Ольга Капранова:
— Турнир получился большой. Дети приехали с разным уровнем. Были и слабые, и сильные (в уровне подготовке). В группе «В» выступали гимнастки, которые тренируются недавно и тренируются для себя. Участие в этом турнире для них очень престижно, и они могут конкурировать в своей группе. В группе «А» выступали более профессиональные и сильные гимнастки. И они тоже боролись за золото в своей группе.
Турнир проведен на высоком профессиональном уровне.
Международная Академия спорта Ирины Винер в составе своей команды по художественной гимнастике выставила 65 воспитанниц.
В награду победители получили призы, медали и дипломы, все участники получили подарки от Международной Академии спорта Ирины Винер.
В подготовке и проведении Турнира приняли участие известные гимнастики и тренеры, волонтеры— студенты Московских ВУЗов, специалисты Московского Дома общественных связей.
Мы благодарим наших друзей и партнеров, всех, кто принимал участие в Турнире, его организации и проведении, судействе.
От лица всех участников Турнира благодарим Комитет общественных связей города Москвы за поддержку соревнования по художественной гимнастике, объединившего гимнасток, занимающихся в спортивных школах и спортивных клубах, в том числе школьных спортивных клубах.
Благодарим Московскую федерацию художественной гимнастики за их внимание и поддержку инициатив Академии Ирины Винер по развитию массового спорта.
Благодарим Департамент спорта и туризма города Москвы, поддержка которого позволила многим гимнасткам повысить спортивную квалификацию.
Результаты Турнира:
Отчет
Итоговые протоколы
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Стадион — информационный партнер Международной Академии спорта Ирины Винер
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