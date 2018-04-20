Москвич попросил сотрудников полиции найти пропавшие в онлайн-игре корабли

Столичный любитель компьютерных игр попросил сотрудников полиции расследовать инцидент с таинственным исчезновением кораблей из «Морского боя». Как сообщает телеканал «360», необычное заявление москвич принёс в дежурную часть района «Текстильщики» 18 апреля. В нем отмечается, что 33-летний геймер не обнаружил в онлайн-игре принадлежащих ему судов и попросил правоохранителей отыскать «виртуальную» собственность.

О том, приступят ли сотрудники полиции к поиску кораблей, и каким образом будут вести следственные мероприятия, не уточняется.