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Люблинский литейно-механический завод передал на хранение активистам района исторические документы
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Люблинский литейно-механический завод передал на хранение активистам района исторические документы 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Активисты местного отделения партии «Единая Россия» приняли на хранение для последующей передачи в музеи архивные документы и другие представляющие интерес предметы от представителей сносимого Люблинского литейно-механического завода. Об этом рассказала руководитель исполнительного комитета местного отделения партии Ольга Лазарева.
— В акции участвовали ветераны завода, а также бывший сотрудник ЛЛМЗ, почетный житель района Люблино, краевед, автор нескольких книг по истории района Татьяна Ильинская. Теперь предстоит большая работа по систематизации полученных документов, часть из которых пришла в негодность, — отметила Ольга Лазарева.
По ее словам, все полученные экспонаты будут распределены среди музеев учебных заведений района. (мю)
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