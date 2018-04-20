Люблинский литейно-механический завод передал на хранение активистам района исторические документы

Активисты местного отделения партии «Единая Россия» приняли на хранение для последующей передачи в музеи архивные документы и другие представляющие интерес предметы от представителей сносимого Люблинского литейно-механического завода. Об этом рассказала руководитель исполнительного комитета местного отделения партии Ольга Лазарева

— В акции участвовали ветераны завода, а также бывший сотрудник ЛЛМЗ, почетный житель района Люблино, краевед, автор нескольких книг по истории района Татьяна Ильинская. Теперь предстоит большая работа по систематизации полученных документов, часть из которых пришла в негодность, — отметила Ольга Лазарева.

По ее словам, все полученные экспонаты будут распределены среди музеев учебных заведений района. (мю)