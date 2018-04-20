Георгий Брюсов: «Для борцов на ЧЕ-2018 будет организована „спортивная деревня“

Одним из нововведений чемпионата Европы по спортивной борьбе, который стартует 30 апреля в Каспийске, станет организация проживания и тренировок его участников в формате «спортивной деревни», который используется на Олимпийских играх.