Георгий Брюсов: «Для борцов на ЧЕ-2018 будет организована „спортивная деревня“ 

Одним из нововведений чемпионата Европы по спортивной борьбе, который стартует 30 апреля в Каспийске, станет организация проживания и тренировок его участников в формате «спортивной деревни», который используется на Олимпийских играх.
— В январе начал действовать новый регламент для главных турниров UWW, по которому соревнования в каждом весе проходят в два дня с двумя утренними взвешиваниями. При этом борцам приходилось ехать с утра в зал соревнований на взвешивание, после чего у них было всего два часа на завтрак и восстановление до первой схватки, — отметил вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов. — Проанализировав мнение борцов и специалистов, ФСБР и оргкомитет чемпионата Европы приняли решение задать новый стандарт организационных возможностей. На базе санатория «Каспий» для борцов будет организовано не только проживание и питание, но и тренировочный зал. Здесь же будут проходить процедуры медицинского освидетельствования, взвешивания, жеребьевки борцов, технические совещания с представителями команд. То есть впервые на чемпионатах Европы будет организован формат «спортивной деревни», который используется на Олимпийских играх. Также отмечу, что вчера состояние санатория проверили президент ФСБР Михаил Мамиашвили, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и первый вице-президент ФСБР, курирующий женскую борьбу, Омар Муртузалиев. Нн полностью готов к приему участников чемпионата Европы.