Беременная Анастасия Костенко резко ответила на оскорбительное видео Солнцева

Около месяца назад Анастасия Костенко официально объявила о своей беременности. Журналисты и поклонники еще в начале января заподозрили девушки в интересном положении, но первое время Костенко скрывала беременность. Первенец Анастасии и Дмитрия должен появиться на свет уже летом этого года. Рожать супруга футболиста будет в элитном столичном госпитале «Лапино».

Даже несмотря на интересное положение и скорое материнство, Костенко ежедневно сталкивается с критикой в свой адрес. Недавно бывший участник Дома-2 и шоумен Рустам Солнцев записал видео и весьма едко прошелся по Анастасии и ее отношениям с футболистом. Рустам уверен, что Костенко начала встречаться с Тарасовым задолго до того, как он рассталась с официальной супругой Ольгой Бузовой. Солнцев также отметил, что теперь Анастасия строит из себя святую.

Костенко не стала молчать и довольно резко отреагировала на слова Солнцева. «Это кто такой? И с чего вдруг такие выводы о том, что я себя где-то обозначила святой?» — возмутилась Анастасия.

Также модель вступила в перепалку с одним из пользователей, который также начал обвинять Костенко в том, что она крутила роман с женатым мужчиной. «Вам семечки отправить посылкой? С платком и скамейкой в придачу», — ответила Анастасия.

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