Ещё
Беременная Анастасия Костенко резко ответила на оскорбительное видео Солнцева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременная Анастасия Костенко резко ответила на оскорбительное видео Солнцева 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Около месяца назад Анастасия Костенко официально объявила о своей беременности. Журналисты и поклонники еще в начале января заподозрили девушки в интересном положении, но первое время Костенко скрывала беременность. Первенец Анастасии и Дмитрия должен появиться на свет уже летом этого года. Рожать супруга футболиста будет в элитном столичном госпитале «Лапино».
Даже несмотря на интересное положение и скорое материнство, Костенко ежедневно сталкивается с критикой в свой адрес. Недавно бывший участник Дома-2 и шоумен Рустам Солнцев записал видео и весьма едко прошелся по Анастасии и ее отношениям с футболистом. Рустам уверен, что Костенко начала встречаться с Тарасовым задолго до того, как он рассталась с официальной супругой Ольгой Бузовой. Солнцев также отметил, что теперь Анастасия строит из себя святую.
Костенко не стала молчать и довольно резко отреагировала на слова Солнцева. «Это кто такой? И с чего вдруг такие выводы о том, что я себя где-то обозначила святой?» — возмутилась Анастасия.
Также модель вступила в перепалку с одним из пользователей, который также начал обвинять Костенко в том, что она крутила роман с женатым мужчиной. «Вам семечки отправить посылкой? С платком и скамейкой в придачу», — ответила Анастасия.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1745642286252837466_338484090"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Родственники известной гандболистки считают, что в ее смерти виноват муж Ольга Бузова всю ночь флиртовала с Александром Радуловым Лолита Лунина из Санкт-Петербурга заняла первое место в Чемпионате России по варке каши
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма71
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение