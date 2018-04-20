Куницу, прыгающую по деревьям, сфотографировали нижегородцы 

Снимками поделился на Городском форуме NN.RU пользователь с ником Архипыч:
— Размером, как сказали, с небольшую кошку. Двигалась очень шустро.
По просьбе NN.RU фотографии прокомментировал нижегородский эколог Асхат Каюмов:
— Это куница. Какая — по такому фото не определить. Скорее всего, каменная.
Эколог пояснил, что такой зверек в Нижнем Новгороде обитает постоянно.
— Конечно, это не ворона или воробей. Но куницы в Нижнем есть. Это не открытие.
Питается этот зверек, в основном, грызунами. Прекрасно лазает по деревьям.
Ранее мы писали, что в Нижегородской области голодные рыси вышли к людям и попали на видео.