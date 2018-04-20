Куницу, прыгающую по деревьям, сфотографировали нижегородцы

Снимками поделился на Городском форуме NN.RU пользователь с ником Архипыч:

— Размером, как сказали, с небольшую кошку. Двигалась очень шустро.

По просьбе NN.RU фотографии прокомментировал нижегородский эколог Асхат Каюмов

— Это куница. Какая — по такому фото не определить. Скорее всего, каменная.

Эколог пояснил, что такой зверек в Нижнем Новгороде обитает постоянно.

— Конечно, это не ворона или воробей. Но куницы в Нижнем есть. Это не открытие.

Питается этот зверек, в основном, грызунами. Прекрасно лазает по деревьям.

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