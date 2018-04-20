На карте Костромской области скоро будут появляться «населённые пункты трудовой славы»

Накануне депутаты областной Думы в первом чтении поддержали законопроект о почетном звании «Населенный пункт трудовой славы», сообщает корреспондент портала К1NEWS.RU. Его будут присваивать деревням, сёлам, городам и посёлкам, жители которых проявляли особый трудовой героизм во времена Великой Отечественной войны и послевоенные годы.

Подобные почетные звания уже учреждены в некоторых регионах России. В нашей области с законодательной инициативой выступили два депутата, представляющие в региональном парламенте интересы жителей Костромского района Андрей Бычков и Сергей Зудин. Ранее с аналогичной просьбой к ним обратились ветераны и жители посёлка Караваево, где в военные и послевоенные годы работало очень много предприятий, которые помогали всему региону пережить эти трудные времена.

В первую очередь законопроект учитывает вклад тружеников наших населённых пунктов в Великую Отечественную Победу, экономическое и социальное развитие в последующее время и на сегодняшний день. Этот закон не потребует дополнительных расходов регионального бюджета. Мы планируем, что награждение этим званием будет приурочено ко дню Победы, чтобы продолжить воспитательную работу с молодёжью, и чтобы эта дата не теряла главенствующей роли в сознании жителей награждённых населённых пунктов и в особенности молодого поколения, — объяснил суть инициативы её автор Андрей БЫЧКОВ.

Поскольку изначально идея исходила от караваевцев, стоит предположить, что они станут первым претендентом на подобное звание. Но это произойдёт, только если после вступления закона в силу, от жителей Караваева поступит официально оформленная заявка, которая пройдёт все этапы согласования, предусмотренные порядком исполнения закона.

Предложения о присвоении почетного звания населенному пункту может высказывать любой его житель, а также организация или общественное объединение. При этом закон предусматривает общественное обсуждение нового почетного статуса на уровне местного самоуправления. Только после этого заявление будет направлено в региональную наградную комиссию, передано на утверждение Костромской областной Думы и подписано губернатором.