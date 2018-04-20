Окружные соревнования по плаванию для детей от трех до семи лет провели новогиреевские депутаты

О прошедших соревнованиях корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» рассказала депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Кира Змиева.

Больше ста шестидесяти юных пловцов приняли участие в окружных соревнования по плаванию, организованных депутатами СД МО Новогиреево. Соревнования для самых маленьких пловцов от трех до семи лет проходили в четырнадцати номинациях. Особенно отличились воспитанники секции раннего плавания под руководством мастер спорта Екатерины Краюшкиной. В секции занимаются плаванием дети с шестимесячного возраста.

«Трёхлетние воспитанники Екатерины Краюшкиной — Гриша Овчинников, Маша Шереметьева, Женя Казарина и Артём Васильченко — показали прекрасные результаты в заплыве на двадцать пять метров, чем сразили наповал зрителей, жюри и гостей соревнований. Похоже, что это наши будущие чемпионы по плаванию» — прокомментировала депутат СД МО Новогиреево Кира Змиева.

В награждении победителей соревнований принял участие депутат МГД Александр Сметанов . Депутат от себя лично вручил юным победителям соревнований сертификаты на обучение верховой езде в Конно-спортивном клубе «Измайлово».

Фото предоставлено Кирой Змиевой.