Федор Канарейкин: Тренерам надо притереться друг к другу 

Бывший тренер «Спартака» и «Авангарда» Федор Канараейкин высказался о матче Евротура Россия — Швеция (1:2).
«Если шведы выиграли, значит, они были лучше, — сказал Канарейкин в интервью «Газета.Ru». — Что касается нашей команды, то, я думаю, новому тренерскому штабу сейчас есть о чем поговорить с игроками. Да и сами специалисты только собрались в таком составе. Им надо притереться друг к другу, найти взаимопонимание.
Что касается самой игры, то мне хотелось бы отменить звено Евгения Дадонова, Никиты Гусева и Алексея Бывальцева.
Ребята были инициативными, активно играли, постоянно переводили шайбу в зону атаки. Об остальном пока говорить не берусь».