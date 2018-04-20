Олега Кондрашова могут исключить из «Единой России» 

фото из архива редакцииОлега Кондрашова могут исключить из «Единой России»Обсуждать вопрос о приостановлении членства Олега Кондрашова в «Единой России» будет обсуждаться на заседании президиума регионального политсовета партии 25 апреля.
Против бывшего главы администрации Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело за получение взятки — соответственно, по уставу партии Кондрашов не имеет права быть ее членом.
Сейчас Олег Кондрашов в розыске, его бывший заместитель Владимир Привалов и еще двое предполагаемых подельников арестованы.