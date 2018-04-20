Говорящие руки. Сборная округа по волейболу среди глухих — Чемпион России

Обойдя в Коломне восемь сильнейших команд, наши парни впервые за пять лет стали победителями главных стартов страны. Ребята признают — это золото им также дорого, как медали Сурдлимпийских Игр. Бороться за него пришлось не на жизнь, а на смерть.

Участь тренера

История волейбольного тренера Станислава Руденко — лучшего тренера лучшей сурдлимпийской команды, по мнению окружной «Спортивной элиты» этого года, — проста и необычна одновременно. Окончив Курганский государственный педагогический институт по специальности «учитель физической культуры средней школы», он переехал в Сургут. Занимался с обычными парнями, за играющими всегда наблюдали пара слабослышащих ребят с трибун. Станислав тогда толком не знал, как с ними общаться, но они очень хотели играть. Для этого они даже приезжали за много-много километров на тренировки — из соседнего посёлка.

Имена этих мальчишек спустя много лет станут известны всему миру — в 2009 году в Тайбэе в составе сборной России на Сурдлимпийских играх (главных играх в мире глухих) они станут обладателями золотых наград. Владимир Шмыгин, Павел Фатин и Георгий Плешкевич — проложили путь и другим югорским атлетам, решившим дотянуться до званий заслуженных мастеров спорта.

«Мне смешно иногда, когда их называют глухонемыми. Вы знаете, сколько они разговаривают? Они бесконечно, почти непрерывно только и делают, что говорят руками, — особенно во время игр, за что я иной раз их ругаю», — с лукавой улыбкой рассказывает Станислав. Своих ребят он называет ласково «сурдиками», хотя часто их ругает и мотивирует. Такова уж участь тренера.

«Сложно, конечно, у нас волейбол с особенностями, — признаёт Руденко. — Ребята не слышат мои команды и поэтому всё время стараются уловить движения моих рук. Я порой забываю и громко кричу, даю команды — хотя это бесполезно — даже те, кто хоть что-то слышат благодаря слуховому аппарату, оставляют их за полем, как и положено по правилам, ещё я руки вскидываю на эмоциях, чем только отвлекаю их. На играх нужно быть сдержанным, всё контролировать».

Пять лет без побед

По словам волейболиста Павла Фатина, к этому чемпионату России они шли очень долго. Последний раз становились чемпионами в 2013 году, состав с тех пор изменился — в команду пришли молодые игроки, которые так ни разу и не были чемпионами страны, хотя были призёрами Сурдлимпийских игр.

«Конечно, я ребят стараюсь настроить на победу, говорю им — победите свои нервы — победите всегда. Особенно морально было тяжело играть в решающей игре за золото с ребятами из Новосибирской области — они наши принципиальные соперники — забрали себе награды высшего достоинства прошлогоднего чемпионата, а также Европейской Лиги чемпионов в ноябре 2017-го. Так что шли, что называется, мяч в мяч и всё же вытянули игру», — рассказал Фатин. Кстати, пока он играл, у него родился в Сургуте сын Антон.

До финала сборная Югры прошла на одном дыхании, подойдя к финалу без единого поражения. Обойдя соперников из Москвы, Кирова, Санкт-Петербурга, Красноярска, Московской и Калужской областей. Единственное «но» — к решающей игре наши парни пришли с травмами. Многие играли последние сеты через боль, но терпели — уж очень хотелось стать чемпионами страны.

Выдержать темп

Как рассказал Роман Симановский, ставший обладателем специального приза в номинации «лучший нападающий», с утра тренер их собрал и сказал, что его не интересуют травмы — нужна только победа.

«Мы всё понимали. Надо было выжимать из себя всё. Первый сет завершили со счётом 26:24. С разницей в один мяч. Второй сет вышли с небольшим заделом на 25:21, но третий проиграли 18:25. Мы слишком устали от темпа и уровня игры. Тренер это понял и заменил Александра Дроздова на отдохнувшего Константина Салмина, и мы вновь пошли в атаку — поставив жирную точку со счётом 25:13», — говорит Симановский.

Парень признает, ещё относительно недавно он был любителем, а теперь приходится догонять своих титулованных коллег по команде. Он вместе с ними стал бронзовым призёром Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне и всё же чувствовал, что ему не хватает опыта на российском рубеже.

Ещё один специальный приз получил другой известный югорский волейболист — Максим Салмин. Он был признан лучшим блокирующим игроком.

Планы на будущее

Теперь впереди у ребят небольшой отдых и снова сборы. Ближайшая цель — Кубок России, который пройдет в Москве, а также возвращение себе титула победителей Европейской Лиги чемпионов, завоеванного в 2016 году.

По словам самого юного игрока сборной Югры Исропила Гадаборшева из Нижневартовска, играть в волейбол им отчасти помогает активное участие в окружной Сурдлимпиаде.

«Я, например, ещё и победитель округа по настольному теннису среди глухих и слабослышащих ребят. Это помогает выработать реакцию, немного отвлечься, отлично провести время с прекрасными атлетами. Мы все очень дружные. Бесконечно общаемся и в жизни, и в социальных сетях. Планов много и все они связаны со спортом, надеюсь, у меня всё получится», — заключил Гадаборшев.

Справка:

С 23 марта по 9 апреля в игровом зале Конькобежного центра «Коломна» прошли соревнования чемпионата России по волейболу среди мужчин и женщин (спорт глухих), в которых приняли участие более 180 спортсменов из Калуги, Кирова, Красноярска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Москвы и Московской области.