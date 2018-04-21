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Сборная Удмуртии по альпинизму впервые за 30 лет попала во второй этап Кубка России
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Сборная Удмуртии по альпинизму впервые за 30 лет попала во второй этап Кубка России 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Сборная Удмуртии по альпинизму впервые за последние 30 лет будет бороться за медали на втором этапе Кубка России. Соревнования пройдут с 27 по 30 апреля на горе Куш-Кая в Крыму, сообщает альпклуб «Энергия».
С 21 апреля спортсмены начали отрабатывать взаимодействия команд на стенах горы Морчеки в Крыму.
Участники планируют за 12 часов пройти максимальной количество маршрутов.
В состав команд от Удмуртии вошли: президент федерации альпинизма республики Артем Шутов, а также скалолазы Виктор Тормышев, Дмитрий Ильиных и Дмитрий Леонтьев.
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