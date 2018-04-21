Сборная Удмуртии по альпинизму впервые за 30 лет попала во второй этап Кубка России

Ижевск. Удмуртия. Сборная Удмуртии по альпинизму впервые за последние 30 лет будет бороться за медали на втором этапе Кубка России. Соревнования пройдут с 27 по 30 апреля на горе Куш-Кая в Крыму, сообщает альпклуб «Энергия».

С 21 апреля спортсмены начали отрабатывать взаимодействия команд на стенах горы Морчеки в Крыму.

Участники планируют за 12 часов пройти максимальной количество маршрутов.