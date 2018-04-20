Елена Веснина: Матчи сборной России не нуждаются в каком-то особом настрое

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о подготовке к матчу плей-офф Кубка Федераций с Латвией в Ханты-Мансийске.

— Мы уже акклиматизировались, так как приехали заранее, — приводит «Юграмегаспорт» слова Весниной. — У нас было время привыкнуть к условиям, разнице во времени и к самой арене. Нам здесь очень нравится, нас принимают очень хорошо, а оленина теперь одно из моих любимых блюд. Прекрасный город, прекрасный регион. Мы очень рады, что сейчас здесь находимся.

— Боевой настрой? — Думаю, матчи сборной России даже не нуждаются в каком-то особом настрое — он уже есть. Ты приезжаешь и сразу понимаешь, зачем ты здесь, и что от тебя ждут только победы. А для этого, разумеется, нужно приложить максимум усилий, показать лучшую игру и принести команде пользу этой победой.

Женские сборные России и Латвии сыграют 21-22 апреля в Ханты-Мансийске.