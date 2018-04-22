«Крымтеплица» выиграла у «Океана» в 22-м туре чемпионата Крыма по футболу 

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Крымтеплица» из поселка Молодежное Симферопольского района выиграла со счетом 3:1 на своем поле у керченского «Океана» в 22-м туре чемпионата Крыма по футболу.
В составе победителей мячи забили Юрий Максимов (69-я минута) и Эвертон Сидней де Брито (75), за «Океан» отличился Антон Винников (42), Александр Челядник отметился автоголом (62).
В остальных матчах тура «Кафа» на домашнем стадионе в Феодосии проиграла «Евпатории» — 0:2, "Рубин" в Ялте сыграл вничью с «Севастополем» (0:0). В субботу «ТСК-Таврия» в Симферополе выиграла 2:0 у «Кызылташа» из Бахчисарая.
Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 52 очка, далее следуют: «Севастополь» (48), «ТСК-Таврия» (46), «Крымтеплица» (40), «Кызылташ» (24), «Океан» (21), «Рубин» (9), «Кафа» (7).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».