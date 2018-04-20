ТОП-5 главных видео уходящей недели

1. Welcome to Russia!

"Репетиция" открытия Чемпионата мира по футболу-2018 в «Лужниках» прошла на одном из стадионов Пятигорска. Открывать игру между командами Профессиональной футбольной лиги «Машук» и «Ангушт» вышел медведь Тима.

Диктор арены в шутливом тоне отметил, что косолапый будет работать на открытии мундиаля в Москве. После чего Тима вручил мяч судье матча и поаплодировал игрокам и болельщикам. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ангушта».

2. Мечты сбываются

Перед матчем Washighton Capitals и Columbus Blue Jackets в четвертьфинале Восточной конференции нападающий хозяев Бретт Конноли решил порадовать юную фанатку. Хоккеист перекинул девочке за защитное стекло одну из шайб, с которыми разминался перед игрой. Но подарок перехватил стоявший позади нее мужчина и отдал другому ребенку. Та же судьба постигла и вторую шайбу. Лишь третья, да и то со второй попытки, попала к той, кому предназначалась. От восторга девочка запрыгала на месте и прижала шайбу к сердцу. Ролик набрал более миллиона просмотров.

3. Страсти по Христу

19 апреля в екатеринбургском Театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Греческие пассионы». Ее либретто написано по роману Никоса Казандзакиса «Христа распинают вновь». Сюжет завязан на том, как старейшины во главе с отцом Григорием выбирают участников мистерии Страсти Христовы среди жителей греческой деревни Ликовриси. Роль Христа достается пастуху Манольосу, а его землякам предстоит сыграть Иуду, апостолов Петра, Иоанна и Иакова, Марию Магдалину

4. Мужичок с гармошкой

Герою этого ролика до оперных певцов, конечно, далеко. Но и его «Белые розы», зажигательно сыгранные на гармошке, вряд ли кого оставят равнодушным.

5. Медвежьи радости

Наверное, все любят прыгать на батуте. Даже медведям эта радость не чужда. В США один из косолапых вдоволь порезвился на батуте с детскими мячами, а потом, видимо, от избытка чувств забрался на дерево.