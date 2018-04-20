Затопленный Нововоронеж сняли на видео с высоты птичьего полёта

В городе разлился Дон. Пользователь соцсети с ником Николай Николаевич показал с высоты птичьего полёта ещё один затопленный город Воронежской области. В этот раз на видео попал Нововоронеж, часть которого скрылась под водой из-за разлившегося Дона.