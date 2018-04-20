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Затопленный Нововоронеж сняли на видео с высоты птичьего полёта
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Затопленный Нововоронеж сняли на видео с высоты птичьего полёта 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В городе разлился Дон. Пользователь соцсети с ником Николай Николаевич показал с высоты птичьего полёта ещё один затопленный город Воронежской области. В этот раз на видео попал Нововоронеж, часть которого скрылась под водой из-за разлившегося Дона.
Эффектные виды на водохранилище, с высоты похожее на море, изогнутая линия Дона, вышедшего из берегов, затопленные огороды — всё это на ролике. Сейчас вода уже отступила, но горожане надолго запомнят весну-2018, которая очень рьяно решила вступить в свои права после затяжной зимы. Ранее в сети появлялись видео наиболее пострадавшего от паводка Калача и затопленного Бутурлиновского района. Екатерина Трещикова
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