Затопленный Нововоронеж сняли на видео с высоты птичьего полёта 

В городе разлился Дон. Пользователь соцсети с ником Николай Николаевич показал с высоты птичьего полёта ещё один затопленный город Воронежской области. В этот раз на видео попал Нововоронеж, часть которого скрылась под водой из-за разлившегося Дона.
Эффектные виды на водохранилище, с высоты похожее на море, изогнутая линия Дона, вышедшего из берегов, затопленные огороды — всё это на ролике. Сейчас вода уже отступила, но горожане надолго запомнят весну-2018, которая очень рьяно решила вступить в свои права после затяжной зимы. Ранее в сети появлялись видео наиболее пострадавшего от паводка Калача и затопленного Бутурлиновского района. Екатерина Трещикова